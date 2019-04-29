Oracle установила рекорд продаж в России на фоне импортозамещения софта

Несмотря на программу импортозамещения, объем закупок программного обеспечения американской Oracle среди госструктур и госкомпаний в 2018 году достиг 13,3 млрд руб. Это максимум за последние пять лет

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

По итогам 2018 года госорганы и госкомпании потратили на закупки лицензий и услуг техподдержки продуктов американской корпорации Oracle более 13,3 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2017 году, — рекорд за последние пять лет. Такие оценки приводятся в исследовании аналитического центра TAdviser (есть в распоряжении РБК).

TAdviser в пятый раз провел анализ госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle. Для этого анализировалась информация на портале zakupki.gov.ru, на электронных торговых площадках, а также на корпоративных порталах. При этом в TAdviser оговариваются, что реальные суммы затрат на продукцию Oracle могут быть выше, поскольку заказчики могли «прятать» часть закупок внутри комплексных контрактов.

Oracle Corporation — американская компания со штаб-квартирой в Калифорнии. Специализируется на разработке систем для управления базами данных, систем ERP (планирование ресурсов предприятия) и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), облачного программного обеспечения и др., является поставщиком серверного оборудования. Выручка в 2018 году — $40 млрд, обслуживает 430 тыс. клиентов в 175 странах.

По данным TAdviser, количество закупок продукции Oracle в 2018 году сократилось до 250 штук с 380 в 2017 году. Крупнейшими заказчиками продукции являются Сбербанк (заключил госконтактов на сумму 4,98 млрд руб.), «Ростелеком» (2,68 млрд руб.) и Федеральная налоговая служба (ФНС, 997 млн руб.), Центральный банк (439,7 млн руб.) и «Росатом» (354 млн руб.).