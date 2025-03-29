В Rutube не подтвердили данные о блокировке в Турции

Rutube связал трудности с работой местных провайдеров. Ранее в марте в Турции на несколько дней блокировали YouTube и другие популярные платформы на фоне протестов из-за задержания мэра Стамбула

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский видеохостинг Rutube заявил, что данные о блокировке сервиса в Турции не соответствуют действительности.

«Затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров», — сообщили RT в компании.

Как следовало из решения турецкого регулятора BTK (Совет по технологиям и коммуникациям), внимание на которое обратил телеграм-канал «ЗаТелеком», решение о блокировке видеохостинга было принято 25 февраля.

«РИА Новости» пишет, что доступ к Rutube заблокирован у разных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. При попытке зайти на сайт пользователи видят выдержки из Уголовного кодекса Турции и предупреждение, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

Ранее в марте пользователи в Турции столкнулись с проблемами при попытке зайти на YouTube, а также в соцсети X, TikTok и Instagram (последняя принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), о блокировках сообщал сервис NetBlocks. Это произошло на фоне задержания и ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и массовых протестов. Как пишет Balkan Insight, популярные платформы были недоступны в течение двух дней.