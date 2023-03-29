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Глава «Ленинки» назвал «огромным» ущерб фондам библиотек новых регионов

Глава «Ленинки» Дуда: фондам библиотек новых регионов нанесен огромный ущерб
За год спецоперации обновление библиотечных фондов новых территорий было фактически остановлено, рассказал глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Ущерб имеющимся архивам он охарактеризовал как «огромный»
Вадим Дуда
Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обновление фондов библиотек на новых территориях — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областях — на фоне специальной военной операции России на Украине и в ходе предшествовавших геополитических событий было фактически остановлено. Об этом в разговоре с РБК сообщил Вадим Дуда, глава Российской государственной библиотеки (РГБ).

Всего в этих субъектах, по информации главы «Ленинки», находятся порядка 2 тыс. библиотек и РГБ уже запустила поставку туда новых книг. О каком именно количестве изданий идет речь, Дуда не уточняет, но утверждает, что подобная помощь должна носить системный характер: «В каждую из этих библиотек должно поступать хотя бы 1 тыс. книг в год — совокупно это порядка 2–4 млн. Это приличный объем даже для всего нашего книжного рынка».

Нанесенный архивам библиотек новых территорий ущерб за последние годы Дуда характеризует как «огромный», однако отмечает, что полноценный анализ ситуации еще не был проведен. «В будущем это потребует системной работы по сопоставлению инвентарных книг и каталогов с фактическими документами». Для этого, по словам директора «Ленинки», потребуется система мониторинга, аналогичная той, которую два года назад РГБ применяла для оценки национального библиотечного фонда.

Вопрос сохранения имеющихся на данный момент архивов также проблема, которая требует оперативного решения, так как эти архивы с новых территорий еще не вывозились, утверждает Дуда. «Мы находимся в контакте со многими коллегами и очень серьезно будем думать о том, чем еще «Ленинка» сможет помочь», — отмечает глава РГБ.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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