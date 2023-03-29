В России резко выросли продажи виниловых пластинок

В Москве и мегаполисах в 2022 году более чем на 50% вырос спрос на виниловые пластинки

Аналитики зафиксировали рост спроса на виниловые пластинки: в 2022 году их продажи увеличились на 51%. Эксперты связывают это с возвращением моды на физические носители музыки и использованием пластинок для украшения интерьера

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные по запросу РБК представили аналитики ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (позиционирует себя как крупнейший оператор фискальных данных по стране и учитывает чеки более чем на 1,1 млн с онлайн-касс). Абсолютные показатели продаж не раскрываются.

По сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%), оценивают аналитики. Параллельно со спросом на виниловые пластинки растет популярность и проигрывателей, хоть и меньшими темпами. Так, число покупок таких проигрывателей в 2022 году на 3% превысило показатели 2021-го и на 102% — 2020-го (абсолютные показатели также не раскрываются).

Вырос, по данным «Чек Индекса», и средний чек на эти товары. В 2022 году на виниловые пластинки тратили в среднем 2,5 тыс. руб. — на 18% больше, чем в 2021-м, и на 36% больше, чем в 2020-м. Средний чек на покупку винилового проигрывателя по итогам прошлого года вырос на 13% и достиг 20,6 тыс. руб.

За январь—февраль 2023 года аналитики зафиксировали незначительное снижение продаж пластинок (куплено на 13% меньше, чем за аналогичный период 2022 года) и проигрывателей (на 4% меньше). Но в «Чек Индексе» называют это сезонной коррекцией и утверждают, что говорить о тренде по итогам двух месяцев нерелевантно.

Маркетплейс Ozon фиксирует кратный рост интереса к виниловым пластинкам на протяжении последних двух лет, утверждают в пресс-службе компании. «Штучные продажи виниловых пластинок на Ozon за январь—февраль 2023 года выросли почти на 50% к аналогичному периоду 2022 года и на 70% к 2021 году», — говорит представитель Ozon.

Основные продажи виниловых пластинок и проигрывателей сосредоточены в Москве и мегаполисах, отмечают аналитики «Чек Индекса». Больше половины пластинок приобретается в онлайн-магазинах (точная доля не приводится). Чаще всего пользователи покупают музыку популярных зарубежных исполнителей. В среднем один чек включает в себя две-три пластинки.

Почему винил вновь обретает популярность Рост спроса на виниловые пластинки — общемировая тенденция. Так, в феврале 2022 года британская Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) отчиталась, что продажи пластинок в 2021 году составили £135,6 млн, что на 23,2% больше, чем в 2020 году. При этом продажи компакт-дисков за аналогичный период снизились на 3,9%, до £150,1 млн. В ассоциации спрогнозировали, что по итогам 2022 года продажи винила превысят продажи CD-дисков. Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI) по итогам 2021 года называла главным драйвером роста популярности виниловых пластинок новый альбом группы ABBA «Voyage» — первый сборник коллектива за 40 лет. Его же аналитики BPI назвали «самым продаваемым виниловым релизом века»: за первую неделю было куплено 30 тыс. экземпляров. Аналогичный тренд по американскому рынку зафиксировала аналитическая компания MRC Data. В США в течение 2021 года было продано 41,72 млн виниловых пластинок, что на 51,4% больше, чем в 2020 году. Тогда аналитики называли это самым высоким показателем минимум с 1991 года (раньше подсчеты не проводились). На винил по итогам 2021 года приходилось 38,3% всех продаж музыки в США, а также 50,4% продаж музыки на физических носителях. Самыми продаваемыми виниловыми пластинками в США по итогам 2021 года стали альбом певицы Адель «30» (всего было реализовано 318 тыс. пластинок), сборник Sour Оливии Родриго (268 тыс.) и Red Тейлор Свифт (260 тыс.). На новой волне популярности винила рок-группа Metallica 14 марта 2023 года объявила о приобретении контрольного пакета акций завода Furnace Record Pressing, специализирующегося на прессовании пластинок.

С чем связан повышенный спрос на винил

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что спрос на виниловые пластинки развивается в тренде нишевой моды на музыку на физических носителях. «Этот тренд фиксируется на протяжении нескольких лет по всему миру, наша страна не исключение, — объясняют в компании. — Считается, что виниловый звук мягче и естественнее».

Согласен с этим и глава InterMedia Евгений Сафронов. Сегмент виниловых пластинок, по его мнению, относится не столько к музыкальной индустрии, сколько к индустрии моды и стиля, выступая украшением интерьера. «Кроме того, пластинки все чаще становятся предметом собирательства, то есть относятся также к музейно-архивной индустрии, — считает он. — Слушают музыку на виниле нечасто, этот материал все же быстро изнашивается, а сами диски обесцениваются».

Рост продаж виниловых пластинок в Ozon объясняют в том числе двукратным расширением ассортимента виниловых пластинок на площадке за последние годы. Виниловые проигрыватели и пластинки привлекают меломанов по всей стране «из-за своего особенного звучания, которое сложно повторить при цифровой записи», добавляет представитель маркетплейса.

В пресс-службе маркетплейса Wildberries утверждают, что за пластинками чаще всего приходят меломаны в возрасте примерно 30–35 лет, которые приобретают винил как для собственной коллекции, так и в подарок.

Управляющая магазином «ВинилМаркет» Елена Кулакова в разговоре с РБК также подтвердила «значительный рост интереса к покупке винила». Однако этот тренд она напрямую связывает с уходом из России крупнейших звукозаписывающих компаний (речь о Sony Music, Warner Music и Universal Music) и международных музыкальных стриминговых сервисов (например, Spotify и Deezer), а также с отменой концертов. «Возможности для прослушивания новых альбомов любимых исполнителей стали ограничены», — добавляет Кулакова.