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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» зафиксировал рост интереса властей к информации о пользователях

По собственным данным, во втором полугодии 2020 года «Яндекс» получил 16,87 тыс. запросов от госорганов на раскрытие информации о пользователях, в первую очередь сервисов почты и такси. Компания отказала в 22% случаев
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За второе полугодие 2020 года «Яндекс» получил 16,87 тыс. запросов от госорганов на удаление информации. Это следует из отчета компании Transperency Report за соответствующий период. По сравнению с первым полугодием, число запросов выросло почти на 10%, тогда оно составило 15,37 тыс. Большинство таких запросов были удовлетворены, однако по сравнению с первым полугодием, доля отказов выросла с 16% до 22%. Общее число отказов составило 3,7 тыс., что на на 48% больше, чем в первом полугодии.

Наибольшее количество запросов к компании касались предоставления данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта» (в сумме 7,9 тыс.), «Яндекс.Такси» (6 тыс.) и «Яндекс.Драйва» (1,3 тыс.).

«Яндекс» начал публиковать отчеты о запросах госорганов или так называемый Transparency report осенью 2020 года. Как поясняли в компании, таким образом они пытаются повысить открытость по отношению к пользователям. При этом «Яндекс» готов предоставить в ответ на запрос ровно столько информации, сколько необходимо для ответа, и, если запрос не соответствует требованиям закона или пришел по неофициальным каналам, отклонит его, подчеркивали в компании.

«Яндекс» раскрыл число запросов от властей на данные пользователей
Технологии и медиа
Фото:Артем Голощапов для РБК

В нынешнем отчете «Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам, согласно действующему с 2016 года закону о «праве на забвение», по которому любой пользователь может потребовать у интернет-поисковиков удалить информацию о себе, которая, по его мнению, является недостоверной, неактуальной или распространяется с нарушением российского законодательства за исключением запросов, связанных с уголовной ответственностью или непогашенной судимостью. Общее число таких запросов компания не указала, но отметила, что чаще всего они поступали по причине, что заявитель считал информацию неактуальной (4,5 тыс.), недостоверной (2,6 тыс.) и противоправной (1,9 тыс.). Однако общее число таких запросов компания не раскрывает, отмечая, что некоторые ссылки могут иметь больше одного основания и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя.

При этом «Яндекса» отказывал в удалении информации по причине противоправности информации в 77% случаев, по недостоверности — в 74%, по неактуальности — почти в половине.

Эксперты оценили соблюдение цифровых прав крупнейшими сервисами Рунета
Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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Благодаря публикации подобных отчетов «Яндекс» вошел в список российских компаний, которые соблюдают права пользователей на свободу выражения и неприкосновенность частной жизни, следовало из недавнего отчета Роскомсвободы, общественной организации по защите цифровых прав и свободы информации. Последняя проанализировала чуть больше десяти компаний и сервисов в Рунете, помимо «Яндекса» в список соблюдающих цифровые права попала платформа «Хабр» и информационно-развлекательное сообщество Pikabu.

Согласно рейтингу Ranking Digital Rights (RDR, проект, который существует при некоммерческой организации New America и ежегодно оценивает, насколько крупные интернет-игроки и телекоммуникационные компании соблюдают права пользователей на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни), в 2020 году «Яндекс» вместе с Mail.ru Group занимали восьмое место среди 14 исследованных цифровых платформ, опередив китайские Alibaba, Baidu, Tencent, южнокорейскую Samsung и американскую Amazon.

Авторы
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