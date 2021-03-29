«Яндекс» зафиксировал рост интереса властей к информации о пользователях

По собственным данным, во втором полугодии 2020 года «Яндекс» получил 16,87 тыс. запросов от госорганов на раскрытие информации о пользователях, в первую очередь сервисов почты и такси. Компания отказала в 22% случаев

За второе полугодие 2020 года «Яндекс» получил 16,87 тыс. запросов от госорганов на удаление информации. Это следует из отчета компании Transperency Report за соответствующий период. По сравнению с первым полугодием, число запросов выросло почти на 10%, тогда оно составило 15,37 тыс. Большинство таких запросов были удовлетворены, однако по сравнению с первым полугодием, доля отказов выросла с 16% до 22%. Общее число отказов составило 3,7 тыс., что на на 48% больше, чем в первом полугодии.

Наибольшее количество запросов к компании касались предоставления данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта» (в сумме 7,9 тыс.), «Яндекс.Такси» (6 тыс.) и «Яндекс.Драйва» (1,3 тыс.).

«Яндекс» начал публиковать отчеты о запросах госорганов или так называемый Transparency report осенью 2020 года. Как поясняли в компании, таким образом они пытаются повысить открытость по отношению к пользователям. При этом «Яндекс» готов предоставить в ответ на запрос ровно столько информации, сколько необходимо для ответа, и, если запрос не соответствует требованиям закона или пришел по неофициальным каналам, отклонит его, подчеркивали в компании.

В нынешнем отчете «Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам, согласно действующему с 2016 года закону о «праве на забвение», по которому любой пользователь может потребовать у интернет-поисковиков удалить информацию о себе, которая, по его мнению, является недостоверной, неактуальной или распространяется с нарушением российского законодательства за исключением запросов, связанных с уголовной ответственностью или непогашенной судимостью. Общее число таких запросов компания не указала, но отметила, что чаще всего они поступали по причине, что заявитель считал информацию неактуальной (4,5 тыс.), недостоверной (2,6 тыс.) и противоправной (1,9 тыс.). Однако общее число таких запросов компания не раскрывает, отмечая, что некоторые ссылки могут иметь больше одного основания и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя.