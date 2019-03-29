Google займется улучшением доступа к интернету на Кубе

Google и кубинская правительственная компания ETECSA договорились о создании системы прямого обмена трафиком. Это позволит кубинцам быстрее получать доступ к серверам американской компании

Подписание соглашения в Гаване (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Материнский холдинг Google, Alphabet, подписал меморандум с монопольным поставщиком телекоммуникационных услуг на Кубе — правительственной компанией ​ETECSA, сообщает пресс-служба оператора. Американская компания окажет помощь кубинским властям в расширении доступа местных пользователей к глобальной Сети.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает работу над соглашением об обмене интернет-трафиком (пиринге) с целью улучшения качества доступа к интернету. «Начало обмена интернет-трафиком является частью стратегии ETECSA по развитию и информатизацию страны... Подписание этого меморандума свидетельствует о том, что интерес американских компаний к развитию бизнеса с ETECSA сохраняется», — пояснили в телекоммуникационной компании.

Как отмечает Reuters, на Кубе, несмотря на либерализацию доступа к интернету для простых граждан, сохраняются сложности с использованием Сети. В числе основных проблем — высокая стоимость, низкая скорость и недостаточный охват территории. Благодаря пиринговому соглашению, Куба создаст прямое соединение с сетями Google. Это ускорит доступ к контенту, находящемуся на серверах технологического гиганта.

Сейчас доступ к интернету на Кубе осуществляется по оптоволоконному кабелю, ведущему в Венесуэлу. Большая часть цифровой инфраструктуры на Кубе создана Китаем. В то же время ранее в Вашингтоне высказывались предложения соединить Кубу с глобальной Сетью через оптоволоконный кабель, ведущий на север, во Флориду, расстояние до которой всего 145 км.