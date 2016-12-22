США ввели санкции против новых кубинских отелей

Вашингтон расширил санкционный список по Кубе. введенный в 2017 году по решению Дональда Трампа. Большую часть обновленного списка составили гостиницы

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Госдеп добавил еще 26 юридических лиц в санкционный список по Кубе, запретив тем самым американским гражданам и компаниям любые транзакции с их участием, говорится в сообщении ведомства. Обновленный список вступит в силу 15 ноября.

Из 26 новых юридических лиц в списке 16 — отели и санатории, принадлежащие вооруженным силам Кубы. Кроме того, Госдеп обновил наименования ряда юридических, лиц, уже находившихся в списке, с целью подтвердить сохранение ограничений.

Санкций США против Кубы были ужесточены год назад, 9 ноября 2017 года. Санкционный список размещен на сайте Госдепартамента. Он составлен из структур и компаний, связанных с армией Кубы и силовыми структурами. Значительную долю списка составляют отели и гостницы, торговые компании, оказывающие услуги военным, центры технической поддержке. Список возглавляют само министерство обороны Кубы и министерство внутренних дел.

Ранее, 8 ноября, США расширили санкционный список в отношении России. Также, как и в случае с Кубой, в новый список попали отели и курорты. Ограничения были наложены на санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму, крымский курорт Mriya Resort & SPA, используемый Сбербанком. Также в него попали компании «КрымТЭЦ» («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», ООО «УКИП» и Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской республики.

Несмотря на санкции против курортного комплекса Mriya Resort & SPA, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не собирается его продавать, напомнив, что он был построен еще до введения санкций. Как утверждает Минфин США, в развитие курорта Сбербанк вложил $300 млн.