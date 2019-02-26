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Кубинцы одобрили изменения в конституцию
Граждане проголосовали за то, чтобы в стране появились президент и премьер, а в основном законе — положения о свободном рынке и о частной собственности
Голосование на референдуме по вопросу принятия новой конституции  (Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС)

Жители Кубы по результатам состоявшегося голосования одобрили принятие нового основного закона страны, говоритcя в сообщении. 6,81 млн человек проголосовали за новый текст, это 73,3% избирателей. Против выступили 7,6%, то есть около 700 тыс. человек.

В голосовании приняли участие 7,8 млн человек — 84,4% электората.

Нынешнее изменение Конституции — самый масштабный пересмотр основного закона Кубы за почти 40 лет его существования, хотя небольшие изменения вносились и ранее. Так в 2002 году в третью статью, принятой в 1976 году редакции документа, внесли параграф о том, что Куба «никогда не вернется к капитализму» и останется социалистической страной.

Разработка нынешней реформы началась в 2013 году и ускорилась с приходом к власти Мигеля Диас-Канеля. В апреле прошлого года он сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета и Совета министров. В июле разработанный проект был одобрен парламентом страны, после чего начались общественные консультации. Прошло около 112 тыс. общественных слушаний, после чего конституционная комиссия во главе с первым секретарем ЦК Компартии Раулем Кастро изучила все поданные поправки. Однако, как отмечает газета Miami Herald, финальный документ почти не отличается от первоначальной версии.

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В референдуме приняли участие не менее ​97% кубинцев, из имеющих право голоса 6,77 млн человек. На голосование был вынесен один вопрос: «Вы утверждаете новую конституцию республики?», сообщает ТАСС. Чтобы реформа состоялась, ее должно одобрить абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

С принятием новой Конституции, изменится система управления страной — будут учреждены посты президента и премьер-министра. Сейчас эти посты формально совмещены и глава государства является председателем Госсовета и Совета министров. Пребывание президента у власти будет ограничено двумя пятилетними сроками. Избираться президент будет депутатами Национального собрания (парламента). Рауль Кастро занимал правящие посты на протяжении 10 лет, а его брат Фидель Кастро — 32 года. Нынешнего главу государства также утверждает парламент.

Как будет утверждаться премьер-министр из предложенного текста пока неясно. Пост премьер-министра в современной истории Кубы уже существовал, его занимал Фидель Кастро с 1959 до 1976 года.

В политическом блоке основного закона сохранится упоминание о Коммунистической партии как «основной направляющей силы общества».

Значительные изменения претерпят «экономические» статьи Конституции. В ней появится пункт, признающий «свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную», но сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

«В новой Конституции положение о частной собственности включено в раздел видов собственности, которые предусмотрены в стране. По сути дела, впервые прописано, что частная собственность является важным, хотя и дополняющим элементом в хозяйственной деятельности страны. В Конституции также будет прописано, что государство будет следить за тем, чтобы доходы в частном секторе не превышали разумный предел и не противоречило принципам социальной справедливости», — сказал РБК советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. «Частная собственность существовала и после революции, было мелкое частное предпринимательство, например, мелкие фермерские хозяйства, не включенные в кооперативы», — напоминает он.

«Развитие частное предпринимательство получило после Шестого съезда партии, на котором было принято решение о сокращении госслужащих на 500 тыс. человек, эти люди перешли в частный сектор. По последним данным, в частном секторе заняты около 580 тыс. человек, в первую очередь в сфере услуг — в небольших ресторанчиках, парикмахерских, оказывают услуги такси и аренды жилья», — рассказал Калашников.

При Рауле Кастро законными были признаны более 200 видов самозанятости. Комментируя изменения в Конституцию Кастро, указывал, что реставрации капитализма не произойдет, «частные предприятия будут действовать в строго очерченных рамках», а госкомпании сохранят ведущую роль в экономике.

Новая конституция также признает «важность иностранных инвестиций для экономического развития страны». По оценкам кубинских властей, стране требуется ежегодно более $2,5 млрд иностранных инвестиций для развития национальной экономики, пишет ТАСС.

«Иностранные инвестиции регулировались законом 2014 года, который был обновлен в 2018 году. Новая Конституция твердо определяет иностранный капитал как важную составляющую для экономического развития страны и дает все необходимые гарантии от экспроприации, то есть она снимает страхи и дает иностранному капиталу большую уверенность в сохранении своих вложений», — сказал Калашников. Кубе, чтобы нормально развиваться нужно $2-2,5 млрд в год, пока приток был на уровне 20-25% от этой суммы.

По словам Диас-Канеля, голосование за изменение Конституции было голосованием «за мир и против империалистической интервенции в Латинскую Америку».

Одним из самых резонансных пунктов при обсуждении реформы было предложение определить брак как союз двух людей, что дало бы основание для признания однополых браков. В итоге было решено сохранить существующую норму о тому, что брак — это союз мужчины и женщины. Включен, однако, был запрет на дискриминацию по половому признаку, на чем настаивали представители ЛГБТ-сообщества. Одним из главных защитников прав меньшинств на Кубе является Мариэла Кастро, дочь Рауля.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Кастро, Конституция, Референдум
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