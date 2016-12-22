Telegram частично возобновил работу после масштабного сбоя

Работа Telegram частично возобновилась после массового сбоя. Доступ к мессенджеру восстановился у пользователей из стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки

Фото: Никита Попов / РБК

У большинства пользователей Telegram из стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки восстановилась работа Telegram после масштабного сбоя. ​Об этом сообщается в Twitter мессенджера.

Пользователям, у которых остались проблемы, рекомендуется немного подождать. Отмечается, что речь идет о жителях Германии, Ирана и стран СНГ.

Позднее в Twitter мессенджера появилось уточнение, что в Германии и СНГ работа сервиса возобновилась.

Согласно последним данным отслеживающего работу интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сложности с соединением с сервером испытывают 44% пользователей Telegram, еще у 34% наблюдаются проблемы с получением и отправкой сообщений, а 21% не могут войти в мессенджер.

На сбой в работе мессенджера утром 29 марта пожаловались пользователи, которые не могли отправить и получить сообщения.

Роскомнадзор заявил о непричастности к данному сбою.

Основатель и глава Telegram Павел Дуров объяснил, что причиной неполадок стало ​отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе.

Прошлый массовый сбой в работе мессенджера произошел 5 марта. Проблемы возникли у пользователей в Европе и странах Ближнего Востока и Африки. Сбой был устранен спустя 46 минут. Для пользователей Ирана устранение неполадок, по признанию разработчиков, потребовало немного больше времени.​