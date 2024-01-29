Министр объяснил отключения 4G в регионах «техническими мероприятиями»
Временные отключения мобильного интернета LTE (технология 4G) в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях являются техническими мероприятиями, заявил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев.
«Это технические мероприятия. Это не учения, ничему мы не учились», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Министр не исключил аналогичных мер для других регионов: пока подобные отключения не планируются, но «вполне возможно».
5 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что до 30 января по ночам, с 23:00 до 6:00, на территории региона не будет работать мобильный интернет LTE всех операторов «в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».
Спустя несколько часов об аналогичных отключениях объявили власти соседней Новгородской области, а на следующий день — Ленинградской.
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