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Технологии и медиа ,  
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Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

Расширение полномочий силовиков при доступе к данным граждан не обсуждается, заявил РБК глава Минкомсвязи. Правоохранительным органам дадут онлайн-доступ к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг информацию о том, что ведомство планирует расширить полномочия силовиков в части доступа к персональным данным граждан. Ранее газета «Ведомости» написала со ссылкой на презентацию министра 27 января на заседании рабочей группы Госсовета, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

Как пояснил министр РБК, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается. «Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников», — отметил министр. Сейчас работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций. «В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — пояснил Максут Шадаев.

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В самой презентации (есть в распоряжении РБК) упоминался пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках OPД (оперативно-разыскной деятельности. — РБК)». К 2024 году 100% уполномоченных сотрудников будут «иметь возможность получения необходимых сведений в онлайн-режиме», говорится в документе.

На заседании рабочей группы Госсовета, как уточняет Шадаев, был представлен свод рекомендаций для рабочих групп по «Цифровой экономике». «Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — сказал он.

Максут Шадаев в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина сменил Константина Носкова. Ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». В 2014–2018 годах был министром связи Московской области, в 2000-х работал помощником руководителя администрации президента, которую возглавлял Сергей Нарышкин.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» обсуждается создание «цифрового профиля» — платформы, где будут храниться основные данные граждан (паспорт, СНИЛС, ИНН), а также ссылки на данные из государственных информационных систем. Доступ к «профилю» будут иметь сам гражданин, госорганы, а также коммерческие организации (в частности, банки). Последние смогут пользоваться только теми данными, которыми разрешит сам гражданин, и на коммерческой основе. Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.

Законопроект, который вводит понятие «единого цифрового профиля» граждан, был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов. Дата первого чтения законопроекта до сих пор не определена, но в ноябре 2019 года его раскритиковала ФСБ, указав на высокие риски утечки данных. В октябре 2019 года занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил обеспечить принятие закона о создании и использовании «цифрового профиля» до 1 июля 2020 года.

Авторы: Владислав Скобелев, Александра Посыпкина
Теги: Минкомсвязь, цифровая экономика, личные данные, силовики
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