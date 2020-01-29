Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

Расширение полномочий силовиков при доступе к данным граждан не обсуждается, заявил РБК глава Минкомсвязи. Правоохранительным органам дадут онлайн-доступ к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг информацию о том, что ведомство планирует расширить полномочия силовиков в части доступа к персональным данным граждан. Ранее газета «Ведомости» написала со ссылкой на презентацию министра 27 января на заседании рабочей группы Госсовета, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

Как пояснил министр РБК, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается. «Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников», — отметил министр. Сейчас работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций. «В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — пояснил Максут Шадаев.

В самой презентации (есть в распоряжении РБК) упоминался пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках OPД (оперативно-разыскной деятельности. — РБК)». К 2024 году 100% уполномоченных сотрудников будут «иметь возможность получения необходимых сведений в онлайн-режиме», говорится в документе.

На заседании рабочей группы Госсовета, как уточняет Шадаев, был представлен свод рекомендаций для рабочих групп по «Цифровой экономике». «Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — сказал он.