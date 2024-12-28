Правительство запретило IP-телефонию

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Правительство отменило возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством, говорится на сайте кабмина.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Такая технология позволяла подменять номера, заявили в правительстве. «Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — говорится в сообщении.

Решение не затронет обычных пользователей, заверили в правительстве, указав, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор сообщил о проработке возможности запретить входящие звонки из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но ведомство допустило, что могут быть введены законодательные меры.

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