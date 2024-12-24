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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор допустил блокировку звонков из-за рубежа в мессенджерах

В Роскомнадзоре сообщили о проработке возможности запретить входящие звонки из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но могут потребоваться законодательные меры, предупредили в ведомстве
Фото: Andriiii / Shutterstock
Фото: Andriiii / Shutterstock

В рамках борьбы с мошенничеством операторы связи (ОС) работают над возможностью дать пользователю право запретить входящие звонки из-за рубежа, возможны соответствующие законодательные меры, в том числе в отношении мессенджеров, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика», — уточнили в ведомстве.

По данным РКН, такие подходы находятся в стадии обсуждения. Также в ведомстве рассматривают возможность выявления оператором связи на своих сетях работы нелегальных call-центров, использующих в том числе сим-боксы. «Операторы связи не должны зарабатывать на подобном трафике», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы, а клиент должен иметь возможность полной или частичной разблокировки, заявили в РКН. «Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее об обсуждении Минцифры и РКН возможной блокировки голосовых вызовов в мессенджерах на фоне роста активности мошенников писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В центре противодействия кибермошенничеству «Информзащита» оценили долю подобных вызовов из-за границы почти в 70%.

Власти начали обсуждать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
В начале лета начальник управления контроля и надзора в сфере связи РКН Максим Прыткин указывал на необходимость разработки механизма взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей, мессенджеров и приложений по вопросу подобных звонков. Осенью глава Роскомнадзора Андрей Липов согласился с этой идеей. По его словам, власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки мошеннических звонков.

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Екатерина Шокурова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Роскомнадзор мошенничество мессенджер звонки операторы связи блокировка
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