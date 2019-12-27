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Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Ранее вице-премьер Борисов заявил, что программа космических пусков на год выполнена чуть больше чем на 50%, а отрасль находится в «непростой ситуации». Вместо заявленных 45 пусков состоялись 25
Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Роскосмос» не достиг показателя в 45 выполненных запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Министерства обороны. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Так он отреагировал на заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что космические пусковые программы России в этом году выполнены «чуть более чем на 50%».

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС). «Другая причина сокращения числа пусков, — пояснил Рогозин, — сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. По его словам, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space», — пересказывает слова главы «Роскосмоса» ТАСС (агентство не привело цитату Рогозина).

Была и третья группа причин, сказал он, — организационные. При этом, как пишет агентство, Рогозин считает, что они «появились не в последнее время, а в последние годы». Среди них то, что в 2019 году «физически не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля «Наука», так как требовались дополнительные испытания топливных баков».

При готовности спутников Минобороны и OneWeb в 2019 году можно было выполнить 43-44 запуска отечественных космических ракет по линии иностранных заказчиков, отметил он. «Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин.

Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
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В начале февраля гендиректор «Роскосмоса» доложил президенту Владимиру Путину, что на 2019 год запланированы 45 пусков космических аппаратов. «Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — заверил он. По данным, приведенным на сайте космического агентства, Россия в этом году провела только 25 успешных пусков ракет-носителей. Первым стал спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, запущенный в феврале с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Последним в этом году стал запуск ракеты-носителя «Рокот» с тремя космическими аппаратами связи «Гонец-М» и военным спутником.

Вице-премьер Юрий Борисов сегодня заявил, что космическая отрасль находится в «непростой ситуации», а единственным успехом в этом году стало отсутствие аварий. «Пусковые программы выполнены чуть более [чем] на 50%», — сказал он в интервью «России 24». Причиной представитель кабмина назвал в том числе недостатки в организации работы.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», Юрий Борисов
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