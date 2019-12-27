Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Ранее вице-премьер Борисов заявил, что программа космических пусков на год выполнена чуть больше чем на 50%, а отрасль находится в «непростой ситуации». Вместо заявленных 45 пусков состоялись 25

Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Роскосмос» не достиг показателя в 45 выполненных запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Министерства обороны. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Так он отреагировал на заявление вице-премьера Юрия Борисова о том, что космические пусковые программы России в этом году выполнены «чуть более чем на 50%».

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС). «Другая причина сокращения числа пусков, — пояснил Рогозин, — сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. По его словам, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space», — пересказывает слова главы «Роскосмоса» ТАСС (агентство не привело цитату Рогозина).

Была и третья группа причин, сказал он, — организационные. При этом, как пишет агентство, Рогозин считает, что они «появились не в последнее время, а в последние годы». Среди них то, что в 2019 году «физически не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля «Наука», так как требовались дополнительные испытания топливных баков».

При готовности спутников Минобороны и OneWeb в 2019 году можно было выполнить 43-44 запуска отечественных космических ракет по линии иностранных заказчиков, отметил он. «Проблема и в готовности наших партнеров поставлять аппараты, и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — объяснил Рогозин.