 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector. Также о сбое сообщил телеграм-канал «Код Дурова».

По данным Downdetector, большая часть пользователей (60%) зафиксировали сбой при загрузке медиа, а у некоторых (8%) не работает приложение.

Жалобы на сбои в работе мессенджера, по данным портала, поступают из Карелии, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Томской областей.

Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) зафиксировали 21 октября, он затронул в основном южные регионы. Источник РБК тогда рассказал, что проблемы с доступом могли быть связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам.

22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Telegram сбой пользователи
Материалы по теме
WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту
Политика
Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
Политика
Проблемы с Telegram и WhatsApp. Что будет с рекламным рынком
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами Политика, 13:15
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым Общество, 13:07
Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино Общество, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм Спорт, 12:42
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области Политика, 12:28
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА Спорт, 12:19
Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании Политика, 12:17
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта Политика, 12:05
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Обладатель Кубка Гагарина Рыков перешел в «Амур» Спорт, 11:49