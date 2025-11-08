Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector. Также о сбое сообщил телеграм-канал «Код Дурова».

По данным Downdetector, большая часть пользователей (60%) зафиксировали сбой при загрузке медиа, а у некоторых (8%) не работает приложение.

Жалобы на сбои в работе мессенджера, по данным портала, поступают из Карелии, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Томской областей.

Массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) зафиксировали 21 октября, он затронул в основном южные регионы. Источник РБК тогда рассказал, что проблемы с доступом могли быть связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам.

22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам».