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Twitter признал промах с идеей удаления неактивных аккаунтов
Администрация Twitter сообщила о приостановке процесса удаления неактивных аккаунтов, до тех пор пока не будет создан механизм «мемориализации» страниц умерших людей
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Фото: Jeff Chiu / AP

Twitter временно отказался от планов удалять неактивные аккаунты, до тех пор пока в сервисе не будет создан механизм, позволяющий увековечивать память умерших пользователей. Об этом сообщается в аккаунте администрации соцсети.

«Мы не подумали о том, какое влияние [наше решение] окажет на страницы умерших людей. Это было промахом с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ увековечивания аккаунтов», — говорится в сообщении Twitter.

Администрация Twitter также уточнила, что решение об удалении неактивных аккаунтов затрагивало только пользователей из Евросоюза, поскольку этого требуют местные правила конфиденциальности (например, GDPR — Общий регламент по защите данных).

«Мы приносим свои извинения за путаницу и проблемы, которые вызвали, и будем держать вас в курсе», — подчеркивается в заявлении. Согласно регламенту GDPR, принятому в ЕС в апреле 2016 года, данные в интернете нельзя хранить дольше, чем это необходимо, а неиспользуемые страницы, в том числе в соцсетях, следует удалять.

Сегодня в Twitter не предусмотрена возможность передачи прав на аккаунт друзьям или родственникам в случае смерти владельца. Например, в Facebook такая функция есть: преемник аккаунта называется хранителем и имеет право редактировать страницу после смерти ее владельца.

Ранее, 26 ноября, The Verge сообщил, что владельцы Twitter-аккаунтов, в которые не заходили в течение шести месяцев, начали получать по электронной почте уведомления о необходимости активировать страницу до 11 декабря, иначе аккаунт будет удален. В Twitter объяснили это желанием предоставлять достоверную информацию, которой пользователи смогут доверять. Удаление аккаунта займет несколько месяцев, заявили в соцсети. «В настоящее время у нас нет способа увековечить чью-то учетную запись [после смерти ее владельца], но команда думает о том, как это сделать», — сказал изданию представитель Twitter.

Ранее в ноябре Twitter запустил новую функцию, разрешающую своим пользователям скрывать ответы на свои публикации. Новые меры, как отметили в соцсети, были приняты с целью сделать диалог между пользователями безопаснее. Отмечается, что скрытые ответы будут помечаться серой иконкой, нажав на которую пользователи смогут увидеть содержание и ответить на «засекреченные» отклики.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Twitter, аккаунты
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