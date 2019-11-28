Twitter признал промах с идеей удаления неактивных аккаунтов

Администрация Twitter сообщила о приостановке процесса удаления неактивных аккаунтов, до тех пор пока не будет создан механизм «мемориализации» страниц умерших людей

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Twitter временно отказался от планов удалять неактивные аккаунты, до тех пор пока в сервисе не будет создан механизм, позволяющий увековечивать память умерших пользователей. Об этом сообщается в аккаунте администрации соцсети.

«Мы не подумали о том, какое влияние [наше решение] окажет на страницы умерших людей. Это было промахом с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ увековечивания аккаунтов», — говорится в сообщении Twitter.

Администрация Twitter также уточнила, что решение об удалении неактивных аккаунтов затрагивало только пользователей из Евросоюза, поскольку этого требуют местные правила конфиденциальности (например, GDPR — Общий регламент по защите данных).

«Мы приносим свои извинения за путаницу и проблемы, которые вызвали, и будем держать вас в курсе», — подчеркивается в заявлении. Согласно регламенту GDPR, принятому в ЕС в апреле 2016 года, данные в интернете нельзя хранить дольше, чем это необходимо, а неиспользуемые страницы, в том числе в соцсетях, следует удалять.

Сегодня в Twitter не предусмотрена возможность передачи прав на аккаунт друзьям или родственникам в случае смерти владельца. Например, в Facebook такая функция есть: преемник аккаунта называется хранителем и имеет право редактировать страницу после смерти ее владельца.