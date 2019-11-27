Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

В соцсети предупредили, что для сохранения своего аккаунта необходимо до 11 декабря хотя бы раз в него войти

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Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев. В письмах, которые рассылаются пользователям, указывается, что во избежание этого необходимо войти в свой аккаунт до 11 декабря, сообщает The Verge.

В Twitter решение удалить аккаунты объяснили желанием предоставлять пользователям достоверную информацию, которой они смогут доверять. Пресс-секретарь компании заявил изданию, что тем самым Twitter рассчитывает убедить людей, что надо активно пользоваться социальной сетью, если они в ней зарегистрировались.

Он также добавил, что удаление аккаунтов произойдет не одномоментно, а может растянуться на несколько месяцев. В этой связи он затруднился сказать, когда освободившиеся логины станут доступны новым пользователям.

В Twitter объяснили, что удаление аккаунтов направлено не только против тех, кто забросил социальную сеть. Задачей является также ликвидация страниц, владельцы которых умерли. В руководстве допустили, что в будущем будет возможно оставлять такие аккаунты как память (как это происходит в Facebook), но пока такой технической возможности нет.

Как отмечает Би-би-си, ликвидированы (в случае, если никто не войдет в аккаунт) будут в том числе и аккаунты, которые автоматически выпускают новости и различные оповещения. То же самое касается и аккаунта POTUS44, которым пользовался Барак Обама, когда был президентом США. Последняя запись в нем сделана 20 января 2017 года, и весь архив исчезнет, если никто не воспользуется страницей до 11 декабря.