«Яндекс» обсудит с вендорами расширение функций «Алисы» на смартфонах

«Яндекс» договаривается с вендорами о расширении функционала ИИ-помощника «Алиса AI» на смартфонах. Сейчас возможности сторонних ассистентов в телефонах, в отличие от Google Assistant и Siri, ограничены

Валерий Стромов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Как рассказал в интервью РБК руководитель направления «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов, компания работает над «очень глубокой интеграцией» своей нейросети в смартфоны.

«Алиса AI», как ассистент, уже доступна на нескольких моделях телефонов, например, Huawei. Она глубоко встроена в некоторые приложения. Например, в заметках можно что-то переписать, суммаризировать и т.д. Мы будем, во-первых, улучшать агентные и ассистентские способности «Алисы AI» в телефонах, и привлекать больше брендов работать с «Алисой» напрямую», — сообщил Стромов.

Сейчас в отличии от системных цифровых помощников в смартфонах, то есть тех, которые предустановил производитель устройства или разработчик операционной системы, на которой оно работает, сторонние ассистенты, в том числе разработки «Яндекса», не так глубоко интегрированы и не имеют полного доступа к функциям девайса (настройкам, уведомлениям и т.д.). В отличие от Siri (голосовой помощник Apple), Google Assistant (ОС Android), Bixby (Samsung) и Xiao Ai (Xiaomi), для активации «Алисы» требуется запуск самого приложения. Этот помощник пока не может взаимодействовать с системными сервисами или аппаратными функциями устройства напрямую.

С какими именно производителями устройств ведет переговоры «Яндекс», Стромов не уточнил. Отвечая на вопрос, возможно ли такое партнерство, например с американскими Google и Apple, Стромов отметил, что нужно будет посмотреть, какую позицию эти компании и регуляторы в итоге займут по вопросу возможности выбора ассистента пользователем, сервисов поиска по умолчанию и т.д. В то же время он отметил, что сейчас возможности «Алисы AI» сильно выросли. «Возможности нашего ассистента в 2026 году будут усиливать возможности самого телефона. Это будет win-win для всех трех сторон: и для пользователя, и для производителя, и, собственно, для нас», — считает Стромов.

«Яндекс» представил «Алису AI» 28 октября. Это обновленная версия чата с искусственным интеллектом (ИИ), в которой появились функции ИИ-агентов (программы, которые способны не только отвечать на вопросы, но и автономно выполнять задачи, анализировать данные, принимать решения на основе заданных параметров, взаимодействовать с другими системами и обучаться на своих ошибках). В блиц-интервью РБК Стромов рассказал, что «Алиса AI» — это стратегическое направление компании в области ИИ. По его словам, ИИ-агенты смогут автоматизировать часть рутины человека, и речь идет о «новой эпохе, буквально о смене парадигмы».

Кто крупнейшие вендоры в России и мире По данным Counterpoint Research, по итогам второго квартала этого года крупнейшими производителями смартфонов в мире были Samsung (20%), Apple (17%), Xiaomi (14%), Vivo (9%) и OPPO (8%). В России, по данным МТС, смартфоны Apple занимают первое место по продажам в денежном выражении с 28% рынка. Следом идут Samsung (19%), Xiaomi (15%), Tecno (7%) и Realme (6%). В штучном выражении американский бренд занимает пятую строчку с долей 8% после Xiaomi (22%), Realme (14%), Tecno (13%) и Samsung (11%). Всего с января по июнь этого года в России было продано 11,2 млн смартфонов на сумму 275 млрд руб.

Какие бывают ИИ-ассистенты

Среди ИИ-чатботов в мире, по данным аналитического сервиса Statcounter, на сентябрь 2025 года лидером на любых платформах является ChatGPT от OpenAI с долей в 81,13%. Далее следуют Perplexity (10,82%), Microsoft Copilot (4,05%), Google Gemini (2,82%), Claude от Anthropic (0,99%) и Deepseek (0,19%).

Ограничения в доступе к функционалу и возможностях AI-помощников на смартфонах зависят прежде всего от их типа — системные они или сторонние. В частности, Siri доступен только на устройствах Apple, а Google Assistant на Android, причём не все функции работают одинаково в разных регионах или на бюджетных моделях.

Многие западные ИИ-помощники, например, Gemini, ChatGPT или Claude в России работают с ограничениями: недоступны платные функции, продвинутые интеграции, генерация изображений и англоязычные новинки. Кроме того, большинство сторонних ассистентов предоставляет бесплатно только базовые услуги: простые ответы, короткие напоминания, минимальную интеграцию с календарем. Продвинутые функции вроде контекстной памяти, генерации сложных творческих текстов, синтеза изображений или интеграции с внешними сервисами, доступны только по подписке или корпоративным клиентам. Также, разные ассистенты по-разному умеют работать офлайн: встроенные часто сохраняют часть функций, когда устройства не имеет доступа в интернет, а для более сложных, также, как для сторонних приложений, нужно подключение к Сети.

При этом Apple испытывает проблемы с интеграцией «умного» ИИ-ассистента в смартфоны. Тестировщики новой версии операционной системы iOS 26.4, в которой должен появиться обновленный Siri, высказывают опасения по поводу работы голосового помощника, писал Bloomberg в середине октября. Ранее летом издание сообщало, что Apple может отказаться от самостоятельной разработки ассистента с функциями ИИ-агента и взять за основу решения Google.