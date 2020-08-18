Apple удалит из App Store профиль Epic Games вслед за игрой Fortnite

Американская корпорация Apple собирается удалить учетную запись разработчика компьютерных игр Epic Games из своего магазина App Store. Об этом разработчик сообщил у себя в Twitter. Epic Games подала на Apple в суд.

В твите Epic Games говорится, что корпорация 28 августа «прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов для iOS и Mac».

14 августа издание The Verge написало, что мобильная версия игры Fortnite от Epic Games была удалена из магазинов AppStore и Google Play. Причиной стала функция прямых платежей, добавленная в приложение. Эта функция «не была проверена или одобрена», заявили в Apple. Компания обвинила Epic Games в нарушении правил AppStore.

Разработчик игр в свою очередь обвинил Apple и Google в попытке сохранить монополию как на рынке приложений, так и на рынке платежей. Epic Games сочла удаление игры нарушением антимонопольного законодательства США и подала в суд.