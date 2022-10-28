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Журналист CNBC сообщил, что Маск возглавил Twitter

Журналист CNBC: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру
Сделка по покупке соцсети миллиардером за $44 млрд официально завершена, сообщает Reuters. Маск уволил прежнее руководство Twitter
Twitter TWTR $53,91 +0,15% Купить
Фото: Carina Johansen / EPA / ТАСС
Фото: Carina Johansen / EPA / ТАСС

Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско, сообщил корреспондент CNBC Дэвид Фабер.

«Илон Маск теперь возглавляет Twitter», — написал Фабер в «Твиттере».

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что
сделка по покупке соцсети основателем Tesla и SpaceX за $44 млрд официально завершена. По данным агентства, его первым шагом стало увольнение прежнего руководства Twitter — Агравала, Сигала и главного юриста Виджаю Гадде. При этом Агравал и Сигал находились в штаб-квартире, когда сделка была закрыта, их выпроводили.

Ранее Маск опубликовал видео посещения штаб-квартиры Twitter, куда он вошел с раковиной в руках. До этого миллиардер (Маск — богатейший человек мира; его состояние — $221,5 млрд по оценке Forbes на 27 октября) поменял статус на своей странице, назвав себя Chief Twit, что можно перевести как «главный по твитам» либо воспринять как игру слов — «главный кретин».

Весной Маск приобрел 9,2% доли Twitter, став одним из крупнейших акционеров, а затем заявил о своем намерении выкупить соцсеть. Впоследствии миллиардер передумал. Отказ от покупки объяснялся нежеланием соцсети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Маск рассчитывал, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей.

В итоге соцсеть подала в суд на Маска. В начале октября агентство Reuters сообщило, что тот предложил компании заключить соглашение о покупке на начальных условиях, если суд приостановит разбирательство.

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Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Маск собирается 28 октября завершить сделку 28 октября.

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Елена Чернышова
Илон Маск Twitter
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0%
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