ТМХ показал новые вагоны поездов повышенной комфортности

Подробностей о том, когда и где эти вагоны могут ввести в эксплуатацию, нет

Фото: «Трансмашхолдинг» Фото: «Трансмашхолдинг» Фото: «Трансмашхолдинг» Фото: «Трансмашхолдинг» Фото: «Трансмашхолдинг» Фото: «Трансмашхолдинг»

Производитель подвижного состава для железнодорожных и городских рельсовых перевозок «Трансмашхолдинг» показал концепт того, как будут выглядеть разрабатываемые им вагоны повышенной комфортности.

В них будут кровати, шкафы, столики с пуфиками, а также ванные комнаты.

В июне «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) показала визуализацию интерьеров новых спальных вагонов (СВ). В компании рассказали, что планируют получить около 30 вагонов до конца этого года, чтобы заменить устаревшие.

В новом варианте СВ будет изменена планировка: полки будут расположены вертикально, друг над другом, а не как сейчас, друг напротив друга. Проект предусматривает концепцию смежного купе, где два соседних отсека объединены между собой дверью. Дверь можно заблокировать, а полку — трансформировать в диван или кровать. В каждом купе будут откидные сиденья, сейфы, столики со встроенной раковиной и мультимедийные экраны.