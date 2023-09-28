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Технологии и медиа ,  
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ТМХ показал новые вагоны поездов повышенной комфортности

«Трансмашхолдинг» показал разрабатываемые ж/д вагоны повышенной комфортности
Подробностей о том, когда и где эти вагоны могут ввести в эксплуатацию, нет

Фото: «Трансмашхолдинг»
Фото: «Трансмашхолдинг»
Фото: «Трансмашхолдинг»
Фото: «Трансмашхолдинг»
Фото: «Трансмашхолдинг»
Фото: «Трансмашхолдинг»

Производитель подвижного состава для железнодорожных и городских рельсовых перевозок «Трансмашхолдинг» показал концепт того, как будут выглядеть разрабатываемые им вагоны повышенной комфортности.

В них будут кровати, шкафы, столики с пуфиками, а также ванные комнаты.

В июне «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) показала визуализацию интерьеров новых спальных вагонов (СВ). В компании рассказали, что планируют получить около 30 вагонов до конца этого года, чтобы заменить устаревшие.

В новом варианте СВ будет изменена планировка: полки будут расположены вертикально, друг над другом, а не как сейчас, друг напротив друга. Проект предусматривает концепцию смежного купе, где два соседних отсека объединены между собой дверью. Дверь можно заблокировать, а полку — трансформировать в диван или кровать. В каждом купе будут откидные сиденья, сейфы, столики со встроенной раковиной и мультимедийные экраны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Трансмашхолдинг» железнодорожный транспорт вагоны
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