WSJ узнала о возможной блокировке прокладки кабеля из Гонконга в США

По данным издания, США может не продлить срок действия разрешения на прокладку через Тихий океан кабеля, который должен связать Гонконг с территорией США

Власти США могут заблокировать прокладку кабеля по дну Тихого океана, который должен впервые напрямую связать Гонконг с территорией США, сообщает WSJ со ссылкой на свои источники. По данным издания, против завершения работ выступило американское Министерство юстиции, чьи опасения связаны с китайским инвестором проекта, пекинской компанией Dr. Peng Telecom & Media Group Co.

Большая часть кабеля между Гонконгом и Лос-Анджелесом уже проложена. В ближайшие несколько месяцев проект стоимостью около $300 млн планировалось завершить. Это позволило бы превратить Гонконг в новый интернет-хаб, упростив поддерживающим стройку Facebook и Google выйти на рынки Филиппин, Малайзии, Индонезии и материкового Китая.

Однако власти США могут не продлить срок действия разрешения на ведение работ. «Если США отклонят заявку, это станет первым случаем отказа в лицензии на подводный кабель в связи с соображениями национальной безопасности и сигналом, что регуляторы занимают все более жесткую позицию в отношении связанных с Китаем проектов», — отмечает WSJ.

Собеседники издания отмечают, что в предыдущие годы прокладка кабеля от берегов США к Гонконгу считалась предпочтительной по сравнению с материковым Китаем, однако после попыток Пекина усилить контроль над специальным административным районом и начавшихся после этого в Гонконге волнений ситуация изменилась.