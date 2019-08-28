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Baidu $181 (+73,42%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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WSJ узнала о возможной блокировке прокладки кабеля из Гонконга в США
По данным издания, США может не продлить срок действия разрешения на прокладку через Тихий океан кабеля, который должен связать Гонконг с территорией США

Власти США могут заблокировать прокладку кабеля по дну Тихого океана, который должен впервые напрямую связать Гонконг с территорией США, сообщает WSJ со ссылкой на свои источники. По данным издания, против завершения работ выступило американское Министерство юстиции, чьи опасения связаны с китайским инвестором проекта, пекинской компанией Dr. Peng Telecom & Media Group Co.

Большая часть кабеля между Гонконгом и Лос-Анджелесом уже проложена. В ближайшие несколько месяцев проект стоимостью около $300 млн планировалось завершить. Это позволило бы превратить Гонконг в новый интернет-хаб, упростив поддерживающим стройку Facebook и Google выйти на рынки Филиппин, Малайзии, Индонезии и материкового Китая.

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Однако власти США могут не продлить срок действия разрешения на ведение работ. «Если США отклонят заявку, это станет первым случаем отказа в лицензии на подводный кабель в связи с соображениями национальной безопасности и сигналом, что регуляторы занимают все более жесткую позицию в отношении связанных с Китаем проектов», — отмечает WSJ.

Собеседники издания отмечают, что в предыдущие годы прокладка кабеля от берегов США к Гонконгу считалась предпочтительной по сравнению с материковым Китаем, однако после попыток Пекина усилить контроль над специальным административным районом и начавшихся после этого в Гонконге волнений ситуация изменилась.

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Источники WSJ отмечают, что если Минюст США сможет привлечь на свою сторону другие ведомства, представители которых входят в так называемую группу Team Telecom (Госдеп, Минфин, Минторг, ФБР, Пентагон, Министерство внутренней безопасности и т.д.), то проект может быть окончательно похоронен. Если этого не случится, но Минюст откажется изменить позицию, выдача разрешения может быть заморожена на неопределенное время. Впрочем, источники WSJ не исключают, что конфликт удастся разрешить и разрешение будет продлено.

Представитель Минюста США отказал WSJ в комментариях, отметив, что ведомство разрабатывает свои рекомендации с учетом угроз национальной безопасности, которые являются уникальными в каждом конкретном случае.

Пресс-секретарь Facebook отказалась от комментариев, а представитель Google заявил, что компания ведет «активные и продуктивные» переговоры с правительственными учреждениями США об удовлетворении требований холдинга относительно кабеля.

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Как проходили протесты в Гонконге

Автор: Евгений Калюков
Теги: Гонконг, Китай, интернет-кабель
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