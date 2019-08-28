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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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NYT узнала о сроках выпуска Telegram собственной криптовалюты
По данным издания, первая партия криптовалюты под названием Gram будет выпущена в течение двух месяцев
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мессенджер Telegram сообщил инвесторам, что планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram.

Кроме того, мессенджер планирует также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200-300 млн пользователей Telegram, сообщили инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными. Мессенджер заявил, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира, пишет издание.

Представитель Telegram не ответил на запросы NYT о комментариях.

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По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель менеджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 года ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд.

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Автор: Мария Бондаренко
Теги: Telegram, криптовалюта
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