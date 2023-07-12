Минцифры спрогнозировало падение тиражей книг на 9,07% в 2023 году

При росте книжного рынка в денежном выражении на 6,65%, падение тиражей составит 9,07%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Минцифры.

Для сравнения, в 2022 году, по данным Минцифры, объем рынка увеличился на 7,1%, до 101,6 млрд руб., из которых оборот по печатным книгам вырос на 7,5% год к году, до 90,7 млрд руб.

Главным каналом продажи книг по-прежнему остаются книжные магазины, в прошлом году на них приходится 53% продаж (около 40 млрд руб.), в то время как на онлайн-магазины — примерно 43% (около 32 млрд руб.).

В издательском холдинге «Эксмо-АСТ» считают, что рост книжного рынка в денежном эквиваленте связано с повышением стоимости самих книг, вызванными издержками при их производстве. Из-за военной операции на Украине и последовавших за ней санкций возник дефицит кадров в книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней.

Одновременно с этим в «Эксмо-АСТ» обращают внимание на снижение покупательской способности россиян и рост пиратства. Все это вместе приводит к снижению спроса и следовательно к снижению тиражей.

Рознятся мнения издательского холдинга с Минцифры о ситуации с книжными магазинами. В «Эксмо-АСТ» считают, что количество магазинов сокращается. Однако данные министерства свидетельствуют об обратном. «Читай-город — Буквоед» имел 700 магазинов на январь 2023 года и 723 — на февраль 2022 года. До конца года планируется открыть еще 20–30 магазинов. Следом идет «Книжный лабиринт», в январе у сети было 103 точки, в феврале 2022 года — 91. Тройку замыкает «Московский дом книги», в январе у сети было открыто 17 магазинов, в феврале 2022 года — 19. В докладе уточняется, что количество книжных магазинов в последние годы остается «относительно стабильным» именно благодаря открытию новых магазинов «Читай-город — Буквоед».

В начале июня Российский книжный союз оценил подорожание книг на 15–20%, и до конца текущего года их стоимость поднимется еще на 15%. Себестоимость производства книг в 2022-м увеличилась на 30% из-за нехватки бумаги и изменения курса валют. Раньше бумага в основном закупалась в Европе, теперь импорт перенаправлен на азиатские страны. На рынке сдерживали розничные цены, но все же они выросли.