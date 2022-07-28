Саратовский суд вновь запретил в России сайт Tor
Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района по делу сайта проекта сети Tor в России. Об этом сообщается на сайте суда.
«Административный иск [о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной информацией] удовлетворен», — говорится в сообщении.
Разработчиком браузера Tor является американская некоммерческая организация Tor Project.
Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете, таким образом, скрываются.
По данным разработчиков, на момент первой блокировки Россия была второй в мире страной по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно.
В 2017 году Саратовский районный суд постановил заблокировать сайт браузера Tor. По данным прокуратуры, через Tor можно было получать доступ к сайтам с экстремистскими материалами.
Однако Роскомнадзор заблокировал сайт лишь в начале декабря 2021 года, уточнив, что сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».
В мае этого года Саратовский райсуд отменил решение о блокировке сайта браузера, согласившись с доводами представителей The Tor Project, Inc., которые заявляли, что дело рассматривалось без привлечения самой компании и, следовательно, были нарушены нормы процессуального права. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
22 июля Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России, исполнив решение суда.