Сервис визуализации данных Flourish 2 августа запретит доступ из России

Доступ к сервису закроют для российских пользователей в 3:01 мск 2 августа. В компании объяснили, что делают это из-за «действий российских властей на Украине и внутри страны»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сервис для онлайн-визуализации данных Flourish не будет доступен российским пользователям с 2 августа, сообщение об этом появляется в личном кабинете пользователя, если он входит в аккаунт с российского IP-адреса.

Сервис выпустил предупреждение для российских пользователей еще 26 июля. В нем говорится, что они не смогут пользоваться редактором c 0:01 UTC 2 августа (3:01 мск) из-за «действий российских властей на Украине и внутри страны».

Flourish — веб-сервис для визуализации данных в виде интерактивных графиков для клиентов без специальных технических знаний. В феврале 2022 года его выкупил сервис для графического дизайна и обработки фото Canva. В июне он также решил ограничить доступ для пользователей из России и объяснил этот шаг «вторжением России на Украину» и международными санкциями. Россиянам также предложили зайти на сайт ООН и почитать о происходящем в республике.

Flourish запустили в 2018 году дата-журналист Дункан Кларк и специализирующийся на компьютерных разработках математик Робин Хьюстон. Они также запустили веб-сайт Carbon Map, отражающий количество углеродных выбросов по странам, и разработали студию визуализации Kiln.

Canva основана в 2013 году в Сиднее, она работает в более чем 190 странах. Сервис предоставляет инструменты для обработки фото и видео и создания визуальных продуктов и презентаций. В сентябре 2021 года стоимость корпорации, по ее собственным данным, достигла $40 млрд.



После начала военных действий на Украине свою работу в России приостановили многие компании. Это сделал в том числе разработчик Photoshop компания Adobe, которая перестала продавать свои продукты внутри страны и ограничила доступ к части своих сервисов для российских государственных СМИ. Также российские пользователи больше не могут использовать фотостоки Pixels и Pixabay.