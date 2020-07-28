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Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Падение рекламной выручки у основного конкурента компании, холдинга Mail.ru Group, было в три раза меньше — 5,2%
Яндекс YNDX ₽4 022,4 -2,44% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Снижение доходов от интернет-рекламы было обусловлено сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер.

При этом в «Яндексе» подчеркнули, что доля нерекламной выручки впервые достигла 40%, а в тот же период прошлого года этот показатель находился на уровне 30%.

Общая выручка «Яндекса» составила 41,4 млрд руб., она не изменилась по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Показатель EBITDA снизился на 35%, до 8,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 67%, до 1,9 млрд руб.

Суммарная выручка сегмента такси выросла на 42%, до 12,4 млрд руб. Таким образом, доля этого направления в общей выручке достигла 30%. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 21%. Такой результат в основном обусловлен ростом фудтех-направления, которое включает сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», а также развитием сервиса «Яндекс.Такси» для бизнеса, отмечается в сообщении.

Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компания довольна результатами за этот «непростой период». «Сразу после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом мы сфокусировались на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности. Благодаря этому нам удалось смягчить негативное влияние пандемии на финансовые показатели компании», — указал он. По словам Абовского, июльские тенденции восстановления «обнадеживают», но прогноз на весь 2020 год компания пока не дает.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Ранее Mail.ru Group отчиталась о падении рекламной выручки во втором квартале на 5,2%, до 7,98 млрд руб. Тогда в компании предположили, что их результаты лучше, чем покажет рынок в целом. Компенсировать влияние неблагоприятных факторов удалось «благодаря росту доли performance-рекламы (около 70%), диверсификации и росту базы рекламодателей, в том числе за счет малого и среднего бизнеса, и расширению рекламной сети».

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев на конференц-колле с инвесторами объяснил растущие на этом фоне показатели рекламной выручки социальной сети «ВКонтакте» тем, что та больше ориентирована на мобильный формат. Такие сервисы стали основными бенефициарами текущих рекламных трендов, пояснил Добродеев. Он отметил, что дисплейная реклама (традиционные баннеры на десктопных устройствах) оказалась сильно подвержена влиянию пандемии.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Яндекс, рекламный рынок, Финансовые показатели, коронавирус
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