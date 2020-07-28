Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Падение рекламной выручки у основного конкурента компании, холдинга Mail.ru Group, было в три раза меньше — 5,2%

Фото: Олег Яковлев / РБК

Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Снижение доходов от интернет-рекламы было обусловлено сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер.

При этом в «Яндексе» подчеркнули, что доля нерекламной выручки впервые достигла 40%, а в тот же период прошлого года этот показатель находился на уровне 30%.

Общая выручка «Яндекса» составила 41,4 млрд руб., она не изменилась по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Показатель EBITDA снизился на 35%, до 8,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 67%, до 1,9 млрд руб.

Суммарная выручка сегмента такси выросла на 42%, до 12,4 млрд руб. Таким образом, доля этого направления в общей выручке достигла 30%. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 21%. Такой результат в основном обусловлен ростом фудтех-направления, которое включает сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», а также развитием сервиса «Яндекс.Такси» для бизнеса, отмечается в сообщении.

Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компания довольна результатами за этот «непростой период». «Сразу после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом мы сфокусировались на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности. Благодаря этому нам удалось смягчить негативное влияние пандемии на финансовые показатели компании», — указал он. По словам Абовского, июльские тенденции восстановления «обнадеживают», но прогноз на весь 2020 год компания пока не дает.