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Технологии и медиа ,  
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Маск рассказал, как Tesla впервые сама доехала до покупателя

Маск: Tesla Model Y впервые сама доехала до покупателя на автопилоте

Электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики. Об этом соообщил американский предприниматель Илон Маск в X.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал бизнесмен.

Он рассказал, что в машине не было людей, и ею никто не управлял удаленно.

Маск поздравил с успехом команды, разрабатывающие программное обеспечение и микросхемы для ИИ.

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Бизнес
Фото:Yves Herman / Reuters

Tesla Model Y — электромобиль и кроссовер производства компании Tesla. Модель была представлена в марте 2019 года, серийное производство началось в январе 2020 года на фабрике во Фримонте. Поставлять автомобиль покупателем компания начала уже через два месяца.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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