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В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Михаил Петров (Фото: Mikhail.petrov.965 / Facebook)

Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.

Нынешний главред ТАСС Максим Филимонов является первым главным редактором агентства, этот пост был учрежден в начале 2015 года. Свою должность Филимонов оставит 2 августа.

Михаил Петров работает в ТАСС 20 лет, был корреспондентом кремлевского пула, в ранге заместителя главреда курировал работу кремлевско-правительственной редакции агентства, а также редакций внутренней и внешней политики. В 2015 году Петров был награжден медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством I степени».

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: ТАСС
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