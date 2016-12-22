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Минкомсвязи оценило затраты операторов по «закону Яровой»
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Минкомсвязи оценило затраты операторов по «закону Яровой»
Бизнес, 05 мар, 09:59
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Минкомсвязи оценило затраты операторов по «закону Яровой»
Реализация «закона Яровой» не потребует от операторов триллионных затрат и не приведет к «драматическому росту» цен на связь, утверждает министр Николай Никифоров. По его словам, операторы уложатся в десятки миллиардов рублей
Николай Никифоров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

На выполнение требований антитеррористических поправок в законодательство, известных как пакет Яровой, потребуются не триллионы рублей, а гораздо меньшая сумма: затраты каждого оператора связи составят десятки миллиардов рублей, что не должно привести к значительному росту цен на услуги связи. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на встрече со студентами в Новосибирске.

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен», — сказал министр.

«Нам удалось сделать так, проработать с операторами и ФСБ, чтобы требования по антитеррористическому пакету законов не приводили к драматическому росту цен, драматического роста цен точно не будет», — пояснил министр.

При этом Никифоров уточнил, что цены на мобильную связь в России за счет высокой конкуренции одни из самых низких в мире. «Дешевле, чем у нас, — только в Гонконге», — сказал он.

Предполагалось, что поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года. Однако в январе вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что правительство обсуждает возможность переноса этого срока на несколько месяцев. «Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки. Отсрочка пока на небольшой период», — сказал он тогда.

Одним из самых спорных пунктов закона стала обязанность операторов связи и интернет-компаний хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации — в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, должно установить правительство.

В феврале на закрытой встрече сотрудников Минкомсвязи, ФСБ и трех крупнейших российских сотовых операторов Никифоров заявил, что правительство утвердило окончательные параметры «закона Яровой». По рассказам источников РБК, аудиозаписи разговоров и СМС пользователей операторы должны будут хранить в течение шести месяцев, а интернет-трафик — в течение одного месяца, начиная с 1​​ октября 2018 года.

В 2016 году экспертная рабочая группа «Связь и информационные технологии» при правительстве России оценила расходы операторов на хранение данных по «закону Яровой» в 5,2 трлн руб. Экспертный совет при правительстве России оценил дополнительные расходы суммарно в 2,2 трлн руб., а сотовые операторы предупредили о возможном росте цен на услуги связи в 2–3 раза.

В феврале 2018 года Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил заключение, в котором представители бизнеса попросили разработчиков «закона Яровой» еще больше смягчить требования к хранению данных. По их прогнозам, реализация положений существующей в настоящее время редакции проекта постановления Минкомсвязи приведет к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. В обращении, направленном Дворковичу, говорилось также, что расходы на исполнение требований по «закону Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — порядка 40 млрд руб., ​для МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Закон Яровой» , операторы связи , вложения
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