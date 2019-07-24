Участник списка Forbes потребовал с бывшего издателя журнала 7,6 млн руб.

Совладелец инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков, занимающий в последнем рейтинге российского Forbes 43-ю строчку с состоянием в $2,5 млрд, попросил Арбитражный суд Москвы признать себя одним из кредиторов Александра Федотова, бывшего издателя журнала и владельца медиагруппы ACMG. Задолженность Федотова перед Светаковым составляет почти 7,7 млн руб., следует из документов суда.

РБК направил запросы Светакову и Федотову.

Заявление об установлении требований кредитора Светаков подал в рамках банкротства Федотова. В мае бывший издатель Forbes был признан банкротом, общая задолженность Федотова перед кредиторами превысила 648 млн руб. В отношении гражданина-должника суд ввел процедуру реализации имущества.

Федотов и Светаков — бывшие бизнес-партнеры. В 2016 году они запустили журнала L’Officiel Voyage Russia. Но практически сразу редакция и проект вышли из-под контроля медиагруппы Федотова. Совладелец группы «Абсолют» объяснял это тем, что у него с Федотовым «разные взгляды на ведение бизнеса и развитие журнала».