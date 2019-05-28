Mediascope увеличит аудиторию телеканалов за счет дачников

При подсчете зрителей телеканалов Mediascope будет учитывать не только домашний просмотр, но и тех, кто смотрит телевизор на даче. Это позволит увеличить аудиторию ТВ и предложение рекламодателям

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С августа этого года исследовательская компания Mediascope в измерениях телеаудитории будет учитывать просмотр ТВ на дачах. Об этом по итогам прошедшего во вторник, 28 мая, заседания группы пользователей данных, неформального объединения телеканалов, рекламодателей и агентств, сообщил гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. Вопрос был главным в повестке заседания, подтвердил РБК один из участников встречи.

Mediascope специализируется на медиаизмерениях и с 2017 года является уполномоченной Роскомнадзором компанией по измерению аудитории российских телеканалов. Данные Mediascope признаются валютой телерекламного рынка: рекламодатели покупает на ТВ так называемые пункты рейтинга, которые отражают количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный рекламный ролик.

Сейчас в продажах телерекламы учитывается только домашний просмотр. Измеритель при помощи специальных приборов круглосуточно отслеживает телевизионные предпочтения 5,4 тыс. семей (13,5 тыс. респондентов), проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Эти данные проецируются на все население крупных городов.

Просмотр ТВ в России, как и во всем мире, падает. Например, в январе суммарный рейтинг всех вещающих в России телеканалов в аудитории «Все зрители старше четырех лет» равнялся, по подсчетам Publicis Media Russia на основе измерений Mediascope, 19%, то есть телевизор в среднем в январе 2019-го смотрели 19% всех жителей крупных городов. Годом ранее, в январе 2018-го, это были 20%. В последующие месяцы падение увеличивалось: в феврале 2019-го — 18,2% против 19,7% годом ранее, в марте — 18% против 19,4%, в апреле — 16,4% против 18%.

С сокращением числа зрителей снижался и рекламный инвентарь каналов — пунктов рейтинга, которые вещатели могут предложить рекламодателям. В январе—марте 2019 года, как ранее писал РБК, рекламная выручка всех телеканалов снизилась на 6%, до 41,5–42 млрд руб. Доходы вещателей впервые упали после кризисного 2015 года.