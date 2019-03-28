Власти потребовали от VPN-сервисов подключиться к реестру Роскомнадзора

На выполнение требования сервисам дается 30 дней, после этого они могут быть заблокированы сами

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Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов (Virtual Private Network) подключить их к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах. Соответствующие уведомления направлены десяти сервисам — NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited — их отправку в Роскомнадзоре объяснили требованием силовиков.

«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По действующему законодательству VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны блокировать для своих пользователей доступ к запрещенным на территории России сайтам, сверяясь через ФГИС с их актуальным списком. На выполнение требования о подключении к ФГИС сервисам дается 30 дней, после этого они могут быть заблокированы сами.

До сих пор требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров Роскомнадзор не направлял. Согласно закону, он не может делать этого по собственной инициативе — лишь на основании обращения ФСБ или другого органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. В феврале 2018 года представитель Роскомнадзора говорил РБК, что ни одного обращения от органов оперативно-разыскной деятельности и госбезопасности, касающегося анонимайзеров и VPN-сервисов, к ним пока не поступало.