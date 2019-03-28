Власти потребовали от VPN-сервисов подключиться к реестру Роскомнадзора

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,13 0,30 EUR Бирж. 73,10 0,20 Brent 67,22 -0,44% USD Нал. 65,63 64,78 EUR Нал. 73,66 72,76 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1224 -0,0019 BTC/USD Бирж. 4 086,40 -16,20 IMOEX 2 490,57 0,12% RTSI 1 204,73 -0,21% DJIA 25 712,21 0,34% Nasdaq 7 680,58 0,49%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $57 (+7,04%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,57%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,42%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Oracle $57 (+7,04%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,57%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,42%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны» Спорт, 17:15 Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций Бизнес, 17:10 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 17:09 Boeing разработал обновление ПО в спорных системах управления 737 MAX Бизнес, 17:04 Власти потребовали от VPN-сервисов подключиться к реестру Роскомнадзора Технологии и медиа, 17:03 Следствие попросило поместить Ишаева под домашний арест Общество, 17:03 Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии Общество, 17:00 На зеленой ветке метро в Москве произошел сбой Общество, 16:52 ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина Общество, 16:51 В защиту вкусной еды: почему не бывает плохих и хороших продуктов Спецпроект РБК PINK, 16:45 В России впервые в истории задержали бывшего президентского полпреда Политика, 16:28 Кубометры роста: обзор цен на стройматериалы от EY Pro, 16:23 Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию Политика, 16:21 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 16:10
Технологии и медиа ,  
0 
Власти потребовали от VPN-сервисов подключиться к реестру Роскомнадзора
На выполнение требования сервисам дается 30 дней, после этого они могут быть заблокированы сами
Фото: Nathan Denette / PA Images / ТАСС

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов (Virtual Private Network) подключить их к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах. Соответствующие уведомления направлены десяти сервисам — NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited — их отправку в Роскомнадзоре объяснили требованием силовиков.

«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Технологии и медиа
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

По действующему законодательству VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны блокировать для своих пользователей доступ к запрещенным на территории России сайтам, сверяясь через ФГИС с их актуальным списком. На выполнение требования о подключении к ФГИС сервисам дается 30 дней, после этого они могут быть заблокированы сами.

До сих пор требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров Роскомнадзор не направлял. Согласно закону, он не может делать этого по собственной инициативе — лишь на основании обращения ФСБ или другого органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. В феврале 2018 года представитель Роскомнадзора говорил РБК, что ни одного обращения от органов оперативно-разыскной деятельности и госбезопасности, касающегося анонимайзеров и VPN-сервисов, к ним пока не поступало.

Ранее о готовности подключиться к ФГИС заявляли владельцы анонимайзеры с российскими корнями, таких как 2ip и Chameleon, большинство зарубежных сервисов заявили, что такое требование будут игнорировать.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роскомнадзор, VPN
Материалы по теме
VPN-сервисы рассказали о росте пользователей после блокировки Telegram
Технологии и медиа
Роскомнадзор отчитался о блокировке VPN и анонимайзеров из-за Telegram
Общество
Роскомнадзор заблокирует обеспечивающие доступ к Telegram VPN-сервисы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter