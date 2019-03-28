Леонард Блаватник профинансирует съемки фильма «Мастер и Маргарита»

Леонард Блаватник, уже выступивший сопродюсером и соинвестором фильма «Т-34», продолжит вкладывать средства в российское кино. Предприниматель готов финансово поддержать очередную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Леонард Блаватник, занимающий 48-е место в последнем рейтинге богатейших людей мира Forbes с состоянием $20,2 млрд, планирует продолжить финансировать российское кинопроизводство. Об этом РБК рассказал сам бизнесмен. Инвестировать Блаватник, по его словам, будет точечно — в проекты, ​в которых будет также выступать в роли продюсера.

Решение вкладываться в российское кино Блаватник принял после успеха фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Предприниматель, которому принадлежит кинокомпания «Амедиа», подтвердил, что был не только сопродюсером этой военной драмы, но и ее соинвестором. Это было первое вложение его средств в российское кино. Ранее Блаватник продюсировал только зарубежные ленты, наиболее известные из которых — «Дворецкий» (США, 2013 год), «Женщина в золотом» (Великобритания, 2015 год) и «Тоня против всех» (США, 2017 год). ​



​Производственный бюджет «Т-34» составил 580 млн руб. Размер своих инвестиций в этот проект Блаватник не раскрывает. Показ «Т-34» стартовал в залах IMAX 27 декабря 2018 года, во всех остальных — 1 января 2019-го. Собрав в российском прокате почти 2,3 млрд руб., этот фильм стал вторым после «Движения вверх» (2,9 млрд руб.) по кассовым сборам за всю историю отечественного кинопроката. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор, оставшиеся 35–40% достаются создателям картины. Соответственно, продюсеры могли заработать на «Т-34» примерно 805-920 млн руб.

Новым проектом, который планирует профинансировать Блаватник, станет полнометражный фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас картина находится на ранней стадии производства — пишется сценарий. Вопросы о том, каким будет бюджет, какой режиссер будет ее снимать, а также кто сыграет главные роли, пока обсуждаются, уточнил Блаватник.

«Но точно снимать его я буду вместе Рубеном Дишдишяном», — добавил миллиардер. Дишдишян — генпродюсер кинокомпании «Марс Медиа», сопродюсер «Т-34».