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Леонард Блаватник профинансирует съемки фильма «Мастер и Маргарита»
Леонард Блаватник, уже выступивший сопродюсером и соинвестором фильма «Т-34», продолжит вкладывать средства в российское кино. Предприниматель готов финансово поддержать очередную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Леонард Блаватник, занимающий 48-е место в последнем рейтинге богатейших людей мира Forbes с состоянием $20,2 млрд, планирует продолжить финансировать российское кинопроизводство. Об этом РБК рассказал сам бизнесмен. Инвестировать Блаватник, по его словам, будет точечно — в проекты, ​в которых будет также выступать в роли продюсера.

Решение вкладываться в российское кино Блаватник принял после успеха фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Предприниматель, которому принадлежит кинокомпания «Амедиа», подтвердил, что был не только сопродюсером этой военной драмы, но и ее соинвестором. Это было первое вложение его средств в российское кино. Ранее Блаватник продюсировал только зарубежные ленты, наиболее известные из которых — «Дворецкий» (США, 2013 год), «Женщина в золотом» (Великобритания, 2015 год) и «Тоня против всех» (США, 2017 год). ​

​Производственный бюджет «Т-34» составил 580 млн руб. Размер своих инвестиций в этот проект Блаватник не раскрывает. Показ «Т-34» стартовал в залах IMAX 27 декабря 2018 года, во всех остальных — 1 января 2019-го. Собрав в российском прокате почти 2,3 млрд руб., этот фильм стал вторым после «Движения вверх» (2,9 млрд руб.) по кассовым сборам за всю историю отечественного кинопроката. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор, оставшиеся 35–40% достаются создателям картины. Соответственно, продюсеры могли заработать на «Т-34» примерно 805-920 млн руб.

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Новым проектом, который планирует профинансировать Блаватник, станет полнометражный фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас картина находится на ранней стадии производства — пишется сценарий. Вопросы о том, каким будет бюджет, какой режиссер будет ее снимать, а также кто сыграет главные роли, пока обсуждаются, уточнил Блаватник.

«Но точно снимать его я буду вместе Рубеном Дишдишяном», — добавил миллиардер. Дишдишян — генпродюсер кинокомпании «Марс Медиа», сопродюсер «Т-34».

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Гоcударственный Фонд кино в прошлом году принял решение поддержать новую экранизацию «Мастера и Маргариты». Создателем будущей ленты в материалах фонда указана ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова». Но среди продюсеров картины были также заявлены гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, «Марс Медиа» Дишдишяна и «Амедиа» Блаватника. Режиссером экранизации и автором сценария значится Николай Лебедев («Легенда № 15», «Экипаж», «Звезда» и др.). Заявленный производственный бюджет — 800 млн руб. Государство поддержит проект на безвозвратной основе, размер субсидии не раскрывается.

Как экранизировали роман Булгакова

Роман «Мастер и Маргарита» дважды экранизировали в России. В 1994 году Юрий Кара снял полнометражный фильм «Мастер и Маргарита». Роль Мастера в нем сыграл Виктор Раков, Маргариты — Анастасия Вертинская, Понтия Пилата — Михаил Ульянов, Воланда — Валентин Гафт. Производственный бюджет ленты составил в пересчете на доллары $15 млн, указано на портале «Кинопоиск». Из-за конфликта режиссера и производственной компании фильм был впервые показан лишь в 2006 году на Московском международном кинофестивале, в в широкий прокат вышел в апреле 2011 года. Его кассовые сборы в России и СНГ, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», не превысили 60 млн руб., или $2,1 млн по среднему курсу за 2011 год.

В декабре 2005 года в эфире канала «Россия» состоялась премьера телевизионной версии «Мастера и Маргариты», которую снял режиссер Владимир Бортко. У этой экранизации также был звездный актерский состав — Александр Галибин (Мастер), Анна Ковальчук (Маргарита), Кирилл Лавров (Понтий Пилат), Олег Басилашвили (Воланд). Производственный бюджет телепостановки составил $5 млн.

У произведения Булгакова есть несколько зарубежных экранизаций, а его сцценическая версия, поставленная в столичном Театре на Таганке, стала классикой.

Леонард Блаватник не единственный участник списка Forbes, проявивший интерес к российской киноиндустрии. В ноябре стало известно о запуске Романом Абрамовичем (107-е место в глобальном рейтинге Forbes, состояние $12,4 млрд) фонда развития современного кинематографа. Организация, получившая название «Кинопрайм», была зарегистрирована в феврале. Ее возглавил бывший исполнительный директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

«Кинопрайм» в первый год своей работы планирует профинансировать 10-15 проектов, в перспективе их количество увеличится. Общий объем инвестиций фонда в 2019 году составит 1 млрд руб., в 2020 году — 2 млрд, в 2021 году — 3 млрд руб.

Автор: Мария Истомина
Теги: Леонард Блаватник, Роман Абрамович, российские фильмы
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