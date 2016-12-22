«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках

Московский сервис доставки еды «Яндекс.Еда» до конца года будет запущен в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках. «Яндекс» начал активно развиваться на рынке, где уже работает Mail.Ru Group

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

​Агрегатор по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» выходит в регионы России, рассказал РБК представитель сервиса. Первым городом за пределами столицы станет Санкт-Петербург, до конца года сервис запустится еще в нескольких российских миллионниках, а впоследствии и за пределами страны, сообщил он, отказавшись уточнить детали.

«Яндекс.Еда» был создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 года. Сумма сделки не раскрывалась. Также к «Яндекс.Еде» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ. Сервис работает более чем с 2 тыс. ресторанов столицы, количество заказов не раскрывается.

По словам представителя компании, при выходе в регионы «Яндекс.Еда» поменяет бизнес-модель. В новых городах сервис будет работать по модели маркетплейса: компания предложит ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договоренности с логистическими партнерами, подключиться к своей платформе для получения заказов от пользователей. «Яндекс.Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.

В Москве «Яндекс.Еда» до сих пор доставлял заказы с помощью собственных курьеров, однако только в тех районах, где расположено много кафе и ресторанов и люди активно заказывают доставку. Это все районы внутри третьего транспортного кольца и несколько за его пределами на северо-западе, севере и юго-западе города. Благодаря запуску модели маркетплейса и в Москве «Яндекс.Еда» рассчитывает охватить все районы города, отметил представитель компании.

Вкусный рынок

Согласно данным «РБК Исследований», в 2016 году рынок доставки еды составлял 89,4 млрд руб. По прогнозам, в 2017 году он должен был вырасти на 17%. По оценке «Яндекса», рынок доставки еды в России занимает примерно 5% от всего рынка общепита — это около $1,5 млрд. «Ежегодно он растет на 15–20% и будет расти еще лет 5–10 быстрыми темпами», — уверяет представитель компании. В мире этот рынок оценивается в 1% от всего рынка общепита, или $118 млрд, по данным McKinsey.

«Яндекс» вышел на рынок доставки еды вслед за еще одним крупным российским интернет-холдингом Mail.Ru Group, который ранее приобрел сервисы Delivery Club и ZakaZaka (в ближайшее время перейдет под бренд Delivery Club). Mail.Ru Group не раскрывает, какую долю в выручке ей обеспечивает это направление. Однако в четвертом квартале прошлого года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составило 862 тыс. В декабре показатель достигал около 1 млн заказов. «Учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что в 2018 году выручка Delivery Club продолжит активный рост. Мы продолжаем инвестировать в продукт, однако полагаем, что пик инвестиционной фазы пройден. В четвертом квартале мы продолжили оптимизацию маркетинговых каналов. Как уже говорилось, мы ожидаем, что сервис начнет приносить прибыль в течение 2018 года», — отмечалось в сообщении компании.

Для «Яндекса» основной бизнес сейчас — продажа рекламы в сервисе поиска и на основном портале. Из 94,054 млрд руб. выручки «Яндекса» в 2017 году на это направление пришлось 89%. На втором месте «Яндекс.Маркет» с долей в 5%, на третьем — «Яндекс.Такси» также с 5%.

Финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски в конце прошлого года в интервью агентству Bloomberg говорил, что компания планирует расширять сервис доставки еды. «В следующем году мы планируем инвестировать очень агрессивно на этом рынке», — говорил он, однако конкретные показатели не раскрывал.

Сложности доставки

Сейчас крупнейшим по охвату является Delivery Club, с учетом ZakaZaka сервис доступен в 97 городах России. При этом в Delivery Club используют комбинированную модель: заказы доставляются как собственными курьерами, так и через маркетплейс, рассказал управляющий директор компании Андрей Лукашевич. Собственная служба доставки Delivery Club работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Модель маркетплейса требует меньшего количества операционных издержек, чем запуск собственной службы доставки, пояснил он. «Чтобы у сервиса сошлась экономика, необходим сразу масштабный трафик на каждый район города, — говорит Лукашевич. — Это позволит совмещать заказы и отбивать затраты на курьерскую службу. Иначе можно потерять драгоценное время, наращивая количество клиентов».

Партнер фонда Target Global (бывший инвеcтор Foodfox) Александр Фролов согласен, что ​одновременный выход в несколько регионов сложен даже для крупных игроков, занимающихся доставкой различных продуктов. «Поэтому удобнее сначала запустить маркетплейс, протестировать и понять, есть ли реальный интерес к внешней доставке в конкретных локациях. Это также позволяет повысить узнаваемость бренда как на рынке, так и у потребителей в выбранных регионах», — считает он.

Для «Яндекса» расширение «Яндекс.Еды» — это возможность присутствовать на новом зарождающемся сегменте рынка, говорит аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. «Такие сервисы дают новые источники дохода. Очевидно, такого рода услуги сначала концентрируются в крупных городах, позже — и в остальных регионах. Рынок достаточно молодой, у всех компаний есть возможность занять какую-то его долю», — заметил аналитик.