Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,18 EUR Нал. 71,72 70,92 USD Бирж. 57,60 +0,09 EUR Бирж. 71,32 -0,03 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 71,26 +0,69 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7899,60 +0,40 MOEX 2252,87 -0,43% RTS 1232,17 -0,95% Brent 69,72 +0,26% DJIA 23857,71 -1,43% Nasdaq 7008,81 -2,93% FTSE 6960,87 -0,56%
«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках
Лента новостей
СК проверит информацию об авиадебошире на рейсе Екатеринбург — Анталья 10:07, Общество Почему трудоголизм стал новой нормой и чем это опасно 10:01, Спецпроект РБК PINK Вице-губернатор назвал митинг в Кемерово попыткой дискредитации властей 09:59, Политика Посольство России в США увидело пропаганду нацизма в заявлении Госдепа 09:47, Политика Прощание с жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж 09:47, Фотогалерея  Госдума предложит порядок защиты вкладчиков санируемых банков от АСВ 09:39, Политика В Кемерово прошла первая траурная церемония прощания с погибшими в ТЦ 09:27, Общество Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР 09:21, Политика МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерово 09:10, Общество В Белоруссии приспустят флаги в знак солидарности с Россией после пожара 09:00, Общество Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» 08:48, Политика В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за обрушившегося паводка 08:36, Общество ЦБ предложил разделить расходы на санацию банков с бывшими владельцами 08:18, Финансы «Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2» 08:07, Бизнес «Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках 08:00, Технологии и медиа МЧС сообщило об опознании тел 27 погибших при пожаре в «Зимней вишне» 07:42, Общество В Якутске полиция задержала авиадебоширку 07:28, Общество МЧС завершило поисковую операцию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 06:58, Общество В Минобороны Британии призвали Запад пересмотреть концепцию сдерживания 06:35, Политика США потребовали от дипломатов покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля 06:32, Политика СКР завел дело о невыплате зарплат работникам «Агроэнерго» на 24 млн руб. 05:59, Бизнес В Канаде мужчина открыл огонь по полицейскому 05:48, Общество Китай проинформировал Белый дом о визите Ким Чен Ына в Пекин 05:34, Политика Концерн «Калашников» приобретет разработчика космических кораблей «Буран» 05:27, Бизнес В Венесуэле задержали трех подозреваемых в осквернении статуи Уго Чавеса 05:18, Общество СКР завел дело на угрожавшего ножом бригаде скорой помощи мужчину 05:03, Общество В США арестовали подозреваемого в отправке посылки с порохом в ЦРУ 04:52, Общество Глава ВТО не увидел признаков разногласий с США 04:26, Политика
«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках
Технологии и медиа, 08:00
0
«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках
Московский сервис доставки еды «Яндекс.Еда» до конца года будет запущен в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках. «Яндекс» начал активно развиваться на рынке, где уже работает Mail.Ru Group
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

​Агрегатор по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» выходит в регионы России, рассказал РБК представитель сервиса. Первым городом за пределами столицы станет Санкт-Петербург, до конца года сервис запустится еще в нескольких российских миллионниках, а впоследствии и за пределами страны, сообщил он, отказавшись уточнить детали.

«Яндекс.Еда» был создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 года. Сумма сделки не раскрывалась. Также к «Яндекс.Еде» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ. Сервис работает более чем с 2 тыс. ресторанов столицы, количество заказов не раскрывается.

По словам представителя компании, при выходе в регионы «Яндекс.Еда» поменяет бизнес-модель. В новых городах сервис будет работать по модели маркетплейса: компания предложит ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договоренности с логистическими партнерами, подключиться к своей платформе для получения заказов от пользователей. «Яндекс.Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.

В Москве «Яндекс.Еда» до сих пор доставлял заказы с помощью собственных курьеров, однако только в тех районах, где расположено много кафе и ресторанов и люди активно заказывают доставку. Это все районы внутри третьего транспортного кольца и несколько за его пределами на северо-западе, севере и юго-западе города. Благодаря запуску модели маркетплейса и в Москве «Яндекс.Еда» рассчитывает охватить все районы города, отметил представитель компании.

Вкусный рынок

Согласно данным «РБК Исследований», в 2016 году рынок доставки еды составлял 89,4 млрд руб. По прогнозам, в 2017 году он должен был вырасти на 17%. По оценке «Яндекса», рынок доставки еды в России занимает примерно 5% от всего рынка общепита — это около $1,5 млрд. «Ежегодно он растет на 15–20% и будет расти еще лет 5–10 быстрыми темпами», — уверяет представитель компании. В мире этот рынок оценивается в 1% от всего рынка общепита, или $118 млрд, по данным McKinsey.

«Яндекс» вышел на рынок доставки еды вслед за еще одним крупным российским интернет-холдингом Mail.Ru Group, который ранее приобрел сервисы Delivery Club и ZakaZaka (в ближайшее время перейдет под бренд Delivery Club). Mail.Ru Group не раскрывает, какую долю в выручке ей обеспечивает это направление. Однако в четвертом квартале прошлого года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составило 862 тыс. В декабре показатель достигал около 1 млн заказов. «Учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что в 2018 году выручка Delivery Club продолжит активный рост. Мы продолжаем инвестировать в продукт, однако полагаем, что пик инвестиционной фазы пройден. В четвертом квартале мы продолжили оптимизацию маркетинговых каналов. Как уже говорилось, мы ожидаем, что сервис начнет приносить прибыль в течение 2018 года», — отмечалось в сообщении компании.

Для «Яндекса» основной бизнес сейчас — продажа рекламы в сервисе поиска и на основном портале. Из 94,054 млрд руб. выручки «Яндекса» в 2017 году на это направление пришлось 89%. На втором месте «Яндекс.Маркет» с долей в 5%, на третьем — «Яндекс.Такси» также с 5%.

Финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски в конце прошлого года в интервью агентству Bloomberg говорил, что компания планирует расширять сервис доставки еды. «В следующем году мы планируем инвестировать очень агрессивно на этом рынке», — говорил он, однако конкретные показатели не раскрывал.

Сложности доставки

Сейчас крупнейшим по охвату является Delivery Club, с учетом ZakaZaka сервис доступен в 97 городах России. При этом в Delivery Club используют комбинированную модель: заказы доставляются как собственными курьерами, так и через маркетплейс, рассказал управляющий директор компании Андрей Лукашевич. Собственная служба доставки Delivery Club работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Модель маркетплейса требует меньшего количества операционных издержек, чем запуск собственной службы доставки, пояснил он. «Чтобы у сервиса сошлась экономика, необходим сразу масштабный трафик на каждый район города, — говорит Лукашевич. — Это позволит совмещать заказы и отбивать затраты на курьерскую службу. Иначе можно потерять драгоценное время, наращивая количество клиентов».

Партнер фонда Target Global (бывший инвеcтор Foodfox) Александр Фролов согласен, что ​одновременный выход в несколько регионов сложен даже для крупных игроков, занимающихся доставкой различных продуктов. «Поэтому удобнее сначала запустить маркетплейс, протестировать и понять, есть ли реальный интерес к внешней доставке в конкретных локациях. Это также позволяет повысить узнаваемость бренда как на рынке, так и у потребителей в выбранных регионах», — считает он.

Для «Яндекса» расширение «Яндекс.Еды» — это возможность присутствовать на новом зарождающемся сегменте рынка, говорит аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. «Такие сервисы дают новые источники дохода. Очевидно, такого рода услуги сначала концентрируются в крупных городах, позже — и в остальных регионах. Рынок достаточно молодой, у всех компаний есть возможность занять какую-то его долю», — заметил аналитик.

Автор: Ирина Ли.
Теги: «Яндекс» , сервисы доставки еды , Foodfox
Главное
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерово Общество
Материалы по теме
«Яндекс.Такси» закрыл сделку по покупке Foodfox Технологии и медиа
Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox Технологии и медиа
Фонд сына президента Evraz инвестировал в сервис доставки еды Foodfox Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.