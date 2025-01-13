Власти ужесточат наказание за слив закрытых данных банков и таможни

Минфин предлагает ужесточить уголовное наказание за продажу и слив сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в том числе из таможенных баз. Такие утечки наносят ущерб экономике России, считают авторы

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Минфин России разработал законопроект (есть у РБК), ужесточающий уголовную ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. К такой информации относятся и сведения из баз данных таможенных органов, утечка которых может оказать негативное влияние на экономику России, следует из сопроводительных материалов к проекту. В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на блокировки ресурсов со слитыми базами данных, черный рынок такой информации продолжает расти.

Подлинность законопроекта РБК подтвердили в пресс-службе Минфина. Также там уточнили, что документ одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Документ еще должен быть одобрен на заседании правительства, после чего поступит на рассмотрение Госдумы.

Какие поправки в Уголовный кодекс предложены

Законопроект предлагает внести поправки в ст. 183 Уголовного кодекса, которая регулирует наказание за получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Согласно предлагаемым поправкам, если группа лиц по предварительному сговору или организованная группа будет незаконно, без согласия владельца данных, разглашать или использовать (при условии причинения крупного ущерба — свыше 3,5 млн руб. — или наличия корыстной заинтересованности) сведения, составляющие банковскую, коммерческую или налоговую тайну, то:

нижний порог наказания ужесточится со штрафа в размере до 1,5 млн руб. (или зарплаты осужденного за период до трех лет), как это предусмотрено действующей редакцией ст. 183 УК, до принудительных работ на срок до пяти лет ;

(или зарплаты осужденного за период до трех лет), как это предусмотрено действующей редакцией ст. 183 УК, до ; а верхний порог — с принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет, как прописано в ст. 183 сейчас, до лишения свободы на срок от двух до пяти лет с возможностью одновременного штрафа в размере до 5 млн руб. (или зарплаты за период до пяти лет).

Ужесточается и ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, которое повлекло «тяжкие последствия» (в таком случае необязательно, чтобы присутствовали другие квалифицирующие признаки, такие как предварительный сговор или организованная группа). За такие деяния будут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможностью дополнительной санкции в виде штрафа в размере от 1 млн до 5 млн руб. (или зарплаты за период от одного года до пяти лет), тогда как сейчас за них предусмотрена санкция в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

По мнению авторов законопроекта, разглашение банковской, налоговой и коммерческой тайны способствует ограничению конкуренции на рынках, что негативно влияет на экономическую ситуацию в стране. «Сейчас наказания, назначаемые за совершение таких преступлений, не соответствуют их общественно опасным последствиям. Предлагаемые изменения позволят обеспечить дополнительную уголовно-правовую защиту для такого рода информации, а также поспособствуют сокращению ее незаконного оборота», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. РБК направил запросы в правительство, Центробанк и Федеральную таможенную службу (ФТС).

По мнению члена генсовета, руководителя экспертного совета по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерины Авдеевой, поправки, по сути, убирают правовую неопределенность, уточняя нижнюю границу наказания (в частности, для лишения свободы — «от двух до пяти лет» / «от трех до семи лет», тогда как сейчас нижняя граница не определена. — РБК), поскольку отсутствие таковой приводит к высокой вариативности решений судов, что всегда было одним из существенных коррупциогенных факторов. «Мы видим смещение акцента наказания со штрафов на принудительные работы, что вполне обоснованно. Штраф не выполнял свою функцию предотвращения данных преступлений», — отмечает Авдеева.

Почему понадобилось ужесточать ответственность

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что к информации, составляющей предмет регулирования ст. 183, относится закрытая информация баз таможенных органов. Разработчики уточняют, что информация из баз данных таможенных органов составляет налоговую тайну, так как содержит сведения о налогоплательщиках и плательщиках страховых взносов. В материалах к законопроекту отмечается, что в рамках борьбы с утечкой информации из таможенных баз данных выявлено 65 интернет-ресурсов, которые предоставляют доступ к такой информации.

Несмотря на то что деятельность таких ресурсов блокируется, а ответственные лица несут уголовное наказание, черный рынок незаконного оборота указанной информации продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что слитая информация таможенных органов может использоваться средствами массовой информации в недобросовестных целях. «Так, в 2023 году в средствах массовой информации активно стали распространяться сведения об использующихся в Российской Федерации схемах ввоза товаров, на которые наложены санкции. Задачами таких публикаций является нанесение ущерба конкретным хозяйствующим субъектам, отраслям экономики, а также в целом экономическим интересам Российской Федерации», — отмечается в записке. Например, в 2024 году американское агентство Bloomberg со ссылкой на «закрытые данные российской таможенной службы» писало про ввоз в Россию американских и европейских микропроцессоров.

Ужесточение наказания отражает возросшую степень общественной опасности преступления, и очевидно, что основания для такой переоценки есть, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за первое полугодие 2024 года были осуждены 18 человек по ч. 3 ст. 183 (при отягчающих обстоятельствах — предварительный сговор, организованная группа, крупный ущерб или корыстная заинтересованность), а по ч. 4 (тяжкие последствия) — один человек.

Насколько велика проблема кражи и утечки банковских данных

В 2020 году участники банковского рынка уже предлагали существенно ужесточить наказания по ст. 183 Уголовного кодекса. «Необходимо отделить понятие «банковская тайна» от других тайн, потому что получение именно этой информации носит массовый характер: сейчас в русскоязычной части даркнета зарегистрированы почти 2 млн покупателей, которые хотят получить доступ к банковской тайне», — заявляли, в частности, в Ассоциации банков России.

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) положительно восприняли предлагаемые Минфином поправки. «Поскольку речь идет об умышленных преступлениях с отягчающими обстоятельствами, предлагаемые меры заслуживают всяческой поддержки. Для выполнения превентивной функции наказание должно быть достаточно серьезным, что правительством и предлагается. Вероятно, действующая санкция нормы оказалась недостаточно действенной», — отмечает председатель НСФР Андрей Емелин.

Впрочем, юрист, советник практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Олег Ткаченко сомневается, что предлагаемый законопроект сможет решить проблему кражи и распространения банковских и налоговых данных. «Усиление ответственности состоит во введении дополнительных денежных наказаний в виде штрафов за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны. Конечно, какой-то психологический эффект такое ужесточение может оказать на некоторых потенциальных правонарушителей, и, вероятно, на какой-то период количество нарушений снизится», — считает он.

При этом наиболее серьезное наказание (до семи лет лишения свободы) предусмотрено, если наступят тяжкие последствия от незаконного разглашения охраняемых тайн, а такие случаи редки, и на практике связь разглашения тайны с последствиями доказать непросто, добавляет Ткаченко. «Если данный законопроект примут, то сам по себе незаконный сбор и разглашение данного вида тайн как был, так и останется нетяжким преступлением. К сожалению, правоохранительные органы зачастую без энтузиазма реагируют на сообщения о подобных преступлениях», — полагает юрист.

По мнению Авдеевой, человеческий фактор играет свою роль, и скандалов с утечками баз данных с информацией, представляющей налоговую, а зачастую и личную тайну, достаточно. «Это несет серьезную общественную опасность, так как такими базами может воспользоваться самый широкий круг лиц с недобросовестными намерениями — от конкурентов до мошенников и даже вражеских разведок», — считает она. По мнению Авдеевой, правоприменительная практика еще покажет, как изменится ситуация, но если положительных подвижек не будет, не исключено и дальнейшее ужесточение наказаний по этой статье и даже поднятие категории тяжести преступления.

Кого может интересовать закрытая информация таможни

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук считает, что, если база данных будет слита хотя бы один раз, она станет доступной всем заинтересованным лицам для пристального анализа. Вряд ли усиление наказания окажется эффективной мерой в данном случае. «Скорее всего, ужесточение наказания для исполнителей приведет лишь к увеличению стоимости такой базы на нелегальном рынке», — полагает эксперт.

«В современных условиях внешнего санкционного давления, предусматривающих различные дискриминационные меры в отношении экономики Российской Федерации, особое значение приобретает сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие экономики», — отмечается в пояснительной записке.

С марта 2022 года ФТС перестала публиковать статистические данные по импорту и экспорту. Тогдашний руководитель службы Владимир Булавин объяснял это решение желанием избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Спустя год ФТС частично возобновила публикацию статистических данных по внешней торговле. С этого периода стоимостные объемы экспорта и импорта по широким товарным группам, с одной стороны, а с другой — по географическим регионам, обнародуются каждый месяц на 40-й день по завершении отчетного периода нарастающим итогом.

Закрытие статистики по несанкционным товарам повышает спрос на такую информацию со стороны участников рынка, считает Фиранчук. «Многие компании привыкли отслеживать общие объемы и направления импорта и экспорта определенных товаров, то есть анализировать конъюнктуру рынка. Поэтому полное закрытие базы данных может привести к росту спроса на эту информацию, несмотря на сомнительный легальный статус ее получения», — считает он.

По мнению эксперта, более продуктивным для снижения запроса на эту базу со стороны компаний могло бы стать восстановление публикации данных о заведомо несанкционной продукции. Также, по его мнению, для снижения рисков выявления поставок чувствительных товаров, возможно, логичнее было бы расширить использование неспецифицируемых кодов товаров — указывая, например, только первые два знака вместо полного десятизначного кода. «Еще одним вариантом может стать указание в базе данных блока стран-поставщиков вместо конкретной страны, а также общее сокращение детализации собираемой информации. Основная опасность заключается именно в избыточной детализации данных, которая потенциально позволяет выявить контрагентов и цепочки поставок», — резюмирует Фиранчук.