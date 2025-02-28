Власти задумались над созданием профилей людей до 35 лет

Профиль учащегося, который в ближайшее время появится на «Госуслугах», в будущем может трансформироваться в профиль человека до 35 лет. Данные нужны для персонализации обучения, но эксперты видят риски в таком подходе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На «Госуслугах» создается «Цифровое портфолио обучающегося», рассказал РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего в правительстве цифровизацию. Новый сервис, запуск которого планируется в третьем квартале, позволит загрузить и использовать для получения услуг сведения о документах об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании), достижениях в ходе обучения (результаты ЕГЭ, олимпиад, динамика изменения среднего балла за учебные годы, сведения о знаках «Готов к труду и обороне»), сведения о мероприятиях, в которых принял участие обучающийся, о дополнительном образовании, о пройденной профориентационной диагностике на платформе «Билет в будущее», об интересах и навыках.

На старте проекта сведения будут получать только из государственных и муниципальных учреждений, но прорабатывается вопрос включения информации и от частных организаций. Благодаря тому, что данные будут объединены на одной платформе, государство сможет давать обучающемуся индивидуальные рекомендации, а тот — самостоятельно развивать свой профиль, рассуждает представитель аппарата вице-премьера. «Благодаря этому услуги будут предлагаться и оказываться более таргетированно. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу», — говорит он.

Представитель аппарата вице-премьера подчеркнул, что заполнение портфолио на «Госуслугах» — это добровольная опция, обязанности загружать сведения в личный кабинет не будет. «Для обеспечения безопасности сервиса используется многоуровневая защита. Данные не будут храниться на портале «Госуслуг» или собираться в отдельную федеральную информсистему. Они будут, как и сейчас, храниться в региональных государственных информсистемах. На портале они будут отображаться в случае запроса пользователя в режиме реального времени», — поясняет собеседник РБК. Он дополнил, что заказчик сервиса — Министерство просвещения, а целевое состояние этого сервиса было утверждено на заседании межведомственной рабочей группы 4 февраля этого года.

В будущем портфолио учащегося может быть расширено. По словам представителя аппарата Григоренко, недавно Федеральному агентству по делам молодежи и другим госорганам было поручено разработать концепцию создания «Единого профиля молодого человека на «Госуслугах». Предполагается, что сервисом смогут пользоваться граждане до 35 лет: он позволит загружать сведения, касающиеся учебы или потенциального устройства на работу. Профиль будет формироваться автоматически при первом обращении за подобной услугой (подача заявления на зачисление в детский сад, поступление в вуз и т.д.). Обсуждается вопрос о возможности проактивного предложения работы молодым людям, которая будет соответствовать их цифровому профилю. При хранении данных, как и с портфолио учащегося, будет использоваться децентрализованная модель.

Зачем нужны профили

О необходимости создания цифрового профиля учащегося еще в декабре 2020 года заявляла замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина. В 2021 году Минпросвещения подготовило соответствующую концепцию, но тогда предполагалось, что этот профиль будет обязательным и должен появиться при зачислении в детский сад или первый класс.

В среду, 26 февраля, выступая на презентации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», Дмитрий Григоренко упомянул о профиле человека, рассказывая о планах правительства создать новые цифровые платформы. «Сейчас есть запрос даже не на универсальное образование, а на то, чтобы оно было таргетированным, подходило под какие-то навыки [конкретного] ребенка и человека. Причем от [детского] садика до института. Правильно ли [так] делать — это научная дискуссия. Но можно вести профиль от садика до вуза, а еще — до работодателя. [Благодаря этому] появляется понимание, что ребенок знает лучше, что ему еще нужно выучить, что у него лучше получается, какую профессию потом подобрать — сейчас есть такой тренд», — рассказал вице-премьер.

Дмитрий Григоренко отдельно подчеркнул, что создание такого профиля не будет обязательным. «У нас ни один сервис или услуга не существуют в цифровом виде без альтернативы», — указал он. По словам вице-премьера, в детских садах и школах сейчас многое оцифровывается. «Начиная от контента и заканчивая профилем учащегося. Мы сейчас пытаемся объединить в одну точку этот профиль учащегося с его индивидуальными особенностями: [когда] вошел, вышел, какие предметы [посещал], электронный дневник, чтобы понимать, кого и чему мы учим в школах, насколько должны корректировать то, чему мы учим. Исторически сложилось, что школы у нас не только образовательные, но и воспитательные учреждения. <…> Цифровизация дает на первом этапе увидеть, что происходит, чтобы не получалось, что в разных школах учат разному. Я не говорю о том, что все должны быть единообразными, <…> но должна быть какая-то рамка, внутри которой все это будет работать», — рассказал Григоренко. Он также отметил, что власти анализируют экономику, потребности, делают прогноз по специальностям, которые будут востребованы в следующие годы в разных отраслях, но в вузах на бюджетных местах часто учатся те, кто потом не работает по профессии. «Это непопадание не только человека, но и государства в том, кого и чему мы учили, а главное, зачем. Для того чтобы с этим разобраться и исправить, нужны данные», — резюмировал Григоренко.

Готовы ли к профилям

Руководитель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова считает, что участие в таком сервисе со временем станет добровольно-принудительным, и приводит в пример сервис для учителей и учеников «Сферум». В целом она видит большие риски в подобных портфолио, потому что сбор данных о детях может быть не в их интересах в их взрослом возрасте. «Мы слышим об индивидуальных траекториях, которые может назначать в том числе искусственный интеллект, используя определенные алгоритмы, которые пишет неизвестно кто и для чего. Представьте себе, что вашему ребенку на основании его портфолио, каких-то неведомых алгоритмов определена какая-то траектория обучения и, например, ему не положено высшее образование. Возможно, на этапе школы его достижения были весьма скромные, а на основании портфолио он окажется неконкурентоспособным», — рассуждает Менькова. Она отмечает, что у некоторых людей потенциал раскрывается не в юном возрасте, а позже. «Кто-то не участвует в олимпиадах или не получает дополнительное образование в силу географического местоположения или отсутствия финансовой возможности у родителей. В том числе возможны фальсификации и ошибки, владельцем портфолио не является ученик или его родитель. При этом такое портфолио может во взрослой жизни влиять на трудоустройство», — опасается Менькова.

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков отметил, что описанная идея «звучит очень красиво», но он опасается, что, поскольку родителям этим будет заниматься некогда, реализация «в очередной раз ляжет на плечи учителя и классного руководителя». «Им нужно будет отчитываться, насколько это эффективно и массово внедряется, что все довольны. Это загрузит учителей, которые будут пытаться требовать от родителей, чтобы те что-то делали. Родители будут недовольны. Администрация будет требовать с классных руководителей. И так по кругу. Будет куча конфликтов. Классные руководители — это еще и обычные учителя, которые заняты уроками, то есть все это в очередной раз негативно повлияет на качество образования», — считает Казаков. По его мнению, для внедрения такого профиля потребуются ресурсы: кадры и деньги.

О чем нацпроект «Экономика данных» Нацпроект «Экономика данных» должен продолжить нацпрограмму «Цифровая экономика», реализация которой завершилась в 2024 году. Он состоит из девяти направлений: «Инфраструктура доступа к сети Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Государственная статистика» и «Кадры для цифровой трансформации». Как рассказал Григоренко на презентации нацпроекта, в рамках второго направления планируется сделать два десятка базовых системообразующих цифровых платформ, в том числе «Моя школа», «Университет», «Мой спорт», «Наука», «Умный город» и «Безопасная среда». Такие платформы, убирая посредников и оцифровывая все операции, «должны сильно упростить реализацию и выполнение любой функции», рассчитывает Григоренко. Свою платформу, по его словам, планируют создать на базе госстатистики, поэтому в нацпроекте ее выделили в отдельное направление. Эта платформа будет аккумулировать разные данные, не только статистические, но и те, которые используются для управленческих решений, и использоваться для цифрового госуправления, рассказал вице-премьер. Общий бюджет нацпроекта он не назвал, лишь отметив, что из федерального бюджета на него планируют привлечь чуть больше 1 трлн руб.