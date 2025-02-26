Правительство Москвы увеличит финансирование школьного образования на 13%

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

На заседании президиума правительства Москвы 25 февраля столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил дополнительные меры по развитию образования в городе. Одно из ключевых решений — в 2025 году на финансирование московского образования добавят 46 млрд руб. В результате изменений будет введен единый норматив, в рамках которого финансирование школ увеличится на 13%. В 5–11-х классах оно составит 197 тыс. руб. в год на каждого ученика. Норматив финансирования начальной школы (1–4-й классы) также будет увеличен на 15,7% и достигнет 171 тыс. руб. в год.

Единый финансовый норматив

«Высокие результаты и успешность учащихся в старшей школе, колледже и вузе во многом зависят от базовой и фундаментальной подготовки в начальной школе и 5–9-х классах, так как именно в этот период закладывается интерес к обучению, раскрываются таланты и способности ребенка. Именно поэтому сегодня важно уделять такое же внимание начальной и основной школе, как и старшей. Это станет важным фактором дальнейшего роста качества столичного образования и успехов учеников», — пояснил необходимость нововведений Собянин.

Концепция бюджетного финансирования исходя из норматива на одного школьника действует с 2011 года. Благодаря ей финансирование следует за учеником вне зависимости от того, учится он в частной школе или государственной, а московская система образования получает сразу несколько новых мотивирующих факторов. Например, в условиях новой системы школы стали более заинтересованы в привлечении учащихся, а учителя сфокусировались на личном вкладе и достижениях их учениками высоких результатов, так как система оплаты труда педагогов стала напрямую основываться на загрузке педагогов и достижениях их воспитанников.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Еще одним плюсом перехода к такой системе Московский центр развития кадрового потенциала образования в своем отчете за 2020 год называет укрупнение самих образовательных учреждений с расчетом на охват большего количества детей и предоставления им образования. До 2025 года существовало три группы нормативов на школьника: с первого по четвертый класс, с пятого по девятый и с десятого по одиннадцатый. Сейчас норматив на среднее и старшее звено стал единым.

Упор на математику и новые олимпиады

Еще одно важное решение, принятое на заседании, касается выделения дополнительных средств на повышение качества математической и естественно-научной подготовки школьников, которое определяет достижение технологического лидерства столицы.

Сергей Собянин анонсировал, что уже с 2025/26 учебного года в школах будут организованы городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1–6-х классов. Учащимся будут предлагаться творческие задачи на логику, пространственное и аналитическое мышление. Чтобы на раннем этапе обнаружить таланты детей, будут организованы новые городские олимпиады, одна из них под названием «Готов к жизни в умном городе» пройдет в апреле следующего года для учеников 3–4-х классов. Во время участия они смогут показать знания, полученные на новых городских учебных курсах.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Интерес к науке и познанию окружающего мира может возникнуть у ребенка в любом возрасте, отметил ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов, и намного лучше пробудить этот интерес как можно раньше. Естественно-научные знания в начальной школе должны подаваться с учетом интеллектуального развития детей, в основной школе возможно вовлечение в дополнительные занятия по математике, физики, химии. Таким образом, к старшим классам дети подойдут со специализацией и готовности к экзаменам в профильные вузы, добавил Ливанов.

В 2025 году математику профильного уровня на ЕГЭ будут сдавать рекордные 60% одиннадцатиклассников, это более 32 тыс. выпускников. Растет популярность и смежных направлений. Так, информатику в этом году будут сдавать 16 тыс. ребят (рост в полтора раза за пять лет), а физику — 10 тыс. В связи с таким возросшим интересом школьников к математическому и естественно-научному образованию правительство Москвы приняло решение о разработке дополнительных учебных курсов.

Решение ввести учебные курсы по математике показывает, что руководство города мыслит с перспективой на многие годы вперед, считает директор школы № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский. По его оценке, сегодня есть острая нехватка людей, которые оснащены знаниями в области точных наук.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Кроме условий обучения правительство Москвы уделяет внимание и траекториям обучения в зависимости от интересов и талантов учеников. Год от года растет как интерес школьников к среднему профессиональному образованию, так и число вакансий на этом рынке труда. По данным мэрии, 75% предложений о работе ориентированы на выходцев колледжей. Учитывая эту тенденцию, в 2025 году правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах для выпускников девятых классов по потребности. Особый интерес абитуриентов вызывают области финансов и торговли, образования и социальной сферы.