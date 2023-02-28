«Яндекс» запустил альтернативу Booking

В приложении можно искать отели по всему миру, а также покупать авиабилеты. В 2022 году работу в России приостановили и Booking, и Airbnb, после этого россияне стали в основном бронировать проживание на сайте конкретных отелей

Фото: Jesus Hellin / Global Look Press

Сервис «Яндекс.Путешествия» запустил мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей по всему миру. Для владельцев подписки «Яндекс.Плюс» будет доступен 10% кешбэк за бронирование, который можно будет использовать в других сервисах «Яндекса».

При поиске отелей пользователям предлагается отсортировать их по восьми фильтрам (рейтинг, расположение, количество звезд, наличие питания и т. д.), есть возможность искать варианты с бесплатной отменой. Вместе с ценой сразу можно увидеть размер кешбэка.

После бронирования отеля во вкладке «Поездки» будет доступна информация о путешествии, а также прогноз погоды и рекомендации из «Яндекс.Афиши».

При поиске авиабилетов можно указать предпочитаемое время вылета и прилета, выбрать авиакомпании и аэропорты, а также число пересадок.

Приложение доступно для смартфонов как на iOS, так и на Android.

Одно из наиболее популярных ранее приложений для бронирования отелей Booking (на него приходилось до 70% рынка) в марте 2022 года приостановило работу в России на фоне конфликта на Украине. В апреле аналогичное решение принял другой сервис для аренды жилья, Airbnb.

После этого россияне чаще всего стали бронировать проживание прямо на сайтах отелей, об этом РБК в декабре сообщил представитель системы управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo. На такой вариант приходилось почти 30% бронирований. На втором месте по популярности оказался сервис Ostrovok.ru с долей почти 28%, на третьем — 101hotels.com с долей 9,5%. На «Яндекс.Путешествия» приходилось 8,7% бронирований.