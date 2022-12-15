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В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

При попытке вызвать такси появляется уведомление об ошибке
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе приложений для вызова такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои, проблемы фиксируются как в российских, так и в зарубежных городах, следует из данных сервиса Downradar.

Жалобы на проблемы начали поступать около 11:00 по московскому времени.

При попытке вызвать такси через приложение «Яндекс Go» возникает уведомление, что повторно вызвать машину можно через минуту, убедился корреспондент РБК.

Фото: РБК
Фото: РБК

«По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс Go».

В феврале 2018 года «Яндекс» закрыл сделку по объединению с Uber. Компании объединили бизнес сразу в нескольких странах СНГ: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане и России.

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Бизнесом в этих странах управляет совместное предприятие MLU B.V. В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три — от Uber.

В августе 2021 года «Яндекс» увеличил свою долю в совместном предприятии до 71%, а доля Uber снизилась до 29%. В компании говорили, что в течение двух лет «Яндекс» сможет приобрести оставшуюся часть «Яндекс.Такси» за $1,8–2 млрд. В конце февраля Uber заявил, что ускорит продажу своей доли в MLU B.V.

В начале ноября в работе «Яндекс Go» также произошел технический сбой. Тогда пользователи сообщили, что в приложении при вызове такси появляется сообщение об ошибке на сервере, а также о том, что «не удалось завершить операцию».

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