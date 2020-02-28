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«Закон Яровой» ,  
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«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой»

«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс на закупку систем хранения данных для исполнения «закона Яровой». Изначально оператор планировал потратить на оборудование 45 млрд руб. до конца 2022 года и пока не менял оценку
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил тендер по выбору компании, которая займется закупкой систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой», а также запуском соответствующего оборудования, установленного в 2019 году. Конкурс проводится в закрытом режиме, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, всего в тендере два лота. Первый предполагает установку систем хранения данных в течение 2020 года и запуск оборудования в 2021 году. Второй лот — запуск систем хранения данных, поставленных в 2019 году, поставка дополнительного оборудования, его модернизация и запуск в 2021 году. Оба лота охватывают несколько десятков регионов.

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«ВымпелКом» проводит конкурс, чтобы реализовать следующий этап в исполнении «закона Яровой», отметил один из источников РБК. «Этапы установки и запуска оборудования по стране у каждого оператора индивидуальные. Дополнительное оборудование может понадобиться оператору для установки в определенных регионах или из-за увеличивающегося трафика», — говорит он.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева не прокомментировала информацию о конкурсе, но сообщила, что реализация «закона Яровой» идет в соответствии с утвержденным планом. «Мы доумощняем уже установленное оборудование в связи с активным строительством сети — за последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании», — отметила она. Повлияет ли тендер на общую сумму затрат для исполнения «закона Яровой», она не сказала. Ранее «ВымпелКом» заявлял, что рассчитывает потратить на исполнение закона 45 млрд руб. в 2018–2022 годах. Компенсировать затраты оператор планировал при помощи повышения цен на архивных тарифах.

Что предусматривает «закон Яровой»

Пакет антитеррористических поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Положения закона, касающиеся операторов связи, вступили в силу 1 июля 2018 года: теперь операторы и организаторы распространения информации в интернете (ОРИ: мессенджеры, социальные сети, сервисы электроной почты и др.) обязаны хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода.

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«ВымпелКом» наряду с МТС и «МегаФоном» не раскрывает, какое оборудование закупает для исполнения «закона Яровой». Однако в марте 2019 года владелец «ИКС холдинга» Антон Черепенников в интервью «Ведомостям» говорил, что первые тендеры на закупку оборудования для «закона Яровой» в МТС выиграла компания «Норси-Транс», а структуры Черепенникова — в «ВымпелКоме» и «МегаФоне». Детали он не раскрывал.

Компания «Норси-Транс» на 90% принадлежит Сергею Овчинникову, 10% — у ее гендиректора Василия Самородова. «ИКС холдинг» (в том числе через компанию «Цитадель») владел 49% производителя систем хранения данных — «Национальные технологии», но в середине 2019 года продал эту долю «Ростелекому». Контрольный пакет «Национальных технологий» принадлежит «Ростеху». Основной продукт «Национальных технологий» — СХД «Купол». Несмотря на продажу доли, «Цитадель» сохранила статус поставщика этой продукции для операторов, рассказывал представитель холдинга «Ведомостям». В июле 2019 года системы хранения данных закупал «Ростелеком» — оператор потратил 3 млрд руб. на СХД «Купол».

Представители «Цитадели» и «Норси-Транса» не стали отвечать на вопрос, получили ли они приглашение на новый тендер «ВымпелКома».

По словам одного из собеседников РБК, техническое задание нового тендера «ВымпелКома» написано таким образом, что для него подходит только СХД «Купол», но требования конкурса могут нарушать российское законодательство. Согласно постановлению правительства «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты правительства», с 1 января 2021 года стоимость иностранных комплектующих в отечественных СХД не должна превышать 35% от общей стоимости системы, тогда как в СХД «Купол» стоят зарубежные процессоры IBM, указал собеседник РБК.

Представитель «Национальных технологий» Павел Осипов настаивает, что процент импортных комплектующих в СХД «Купол» в стоимостном выражении составляет менее 20%. «С момента создания СХД «Купол» ведется планомерная работа по импортозамещению <.> в том числе в части процессорного оборудования. «Национальные технологии» планируют в перспективе перевод своей продуктовой линейки на отечественные процессоры», — заявил Осипов.

Руководитель направления импортозамещения компании «Инфосистемы Джет» Андрей Малов называет мизерной долю микропроцессоров от общей стоимости СХД. «Микропроцессоры, которые используются в СХД, базируются на открытой архитектуре OpenPower. И, таким образом, они защищены от возможных посягательств со стороны IBM. Гораздо большую часть в общей стоимости СХД занимает стоимость дисков. Учитывать этот факт — более актуальная задача при создании СХД по правилам нашего законодательства», — говорит Малов. Он напомнил, что сейчас в России нет производства жестких дисков.

Представители МТС и «МегаФона» отказались комментировать, планируют ли они проводить новые тендеры на установку и модернизацию СХД. Представитель «Ростелекома» сообщил, что «закупки будут проводиться по мере необходимости».

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: «закон Яровой», операторы связи, оборудование связи, Вымпелком
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