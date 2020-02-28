«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой»

«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс на закупку систем хранения данных для исполнения «закона Яровой». Изначально оператор планировал потратить на оборудование 45 млрд руб. до конца 2022 года и пока не менял оценку

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил тендер по выбору компании, которая займется закупкой систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой», а также запуском соответствующего оборудования, установленного в 2019 году. Конкурс проводится в закрытом режиме, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, всего в тендере два лота. Первый предполагает установку систем хранения данных в течение 2020 года и запуск оборудования в 2021 году. Второй лот — запуск систем хранения данных, поставленных в 2019 году, поставка дополнительного оборудования, его модернизация и запуск в 2021 году. Оба лота охватывают несколько десятков регионов.

«ВымпелКом» проводит конкурс, чтобы реализовать следующий этап в исполнении «закона Яровой», отметил один из источников РБК. «Этапы установки и запуска оборудования по стране у каждого оператора индивидуальные. Дополнительное оборудование может понадобиться оператору для установки в определенных регионах или из-за увеличивающегося трафика», — говорит он.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева не прокомментировала информацию о конкурсе, но сообщила, что реализация «закона Яровой» идет в соответствии с утвержденным планом. «Мы доумощняем уже установленное оборудование в связи с активным строительством сети — за последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании», — отметила она. Повлияет ли тендер на общую сумму затрат для исполнения «закона Яровой», она не сказала. Ранее «ВымпелКом» заявлял, что рассчитывает потратить на исполнение закона 45 млрд руб. в 2018–2022 годах. Компенсировать затраты оператор планировал при помощи повышения цен на архивных тарифах.