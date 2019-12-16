«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется. Но, например, клиенты тарифа «Все за 1200» получили SMS с информацией о грядущем повышении ежедневной абонентской платы на 10,6% до 45 руб., убедился корреспондент РБК. То есть ежемесячная плата по этому тарифу теперь будет составлять 1350 руб.

Представитель пресс-службы «ВымпелКома» сообщил, что изменения коснутся устаревших тарифов. Детали он не раскрыл, но назвал это вынужденной мерой в связи со множеством факторов, повлиявших на телеком-рынок, среди которых — затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию так называемого закона «о суверенном интернете».

«Эти факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг и не компенсируют затраты на интенсивное развитие инфраструктуры. А мы видим, что несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растет сильнее, и цены на единицы услуг связи ежегодно снижаются», — заключил представитель пресс-службы.

В прошлом году «ВымпелКом» оценил расходы на выполнение «закона Яровой» в 45 млрд руб. на пять лет.