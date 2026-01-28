Merlion потребовал более ₽1 млрд у осужденного экс-гендиректора

Merlion пытается взыскать 1,6 млрд руб. с бывшего главы компании Вячеслава Симоненко. Топ-менеджер писал в Microsoft и другим партнерам о претензиях в адрес акционеров российского дистрибьютора, что привело к разрыву контрактов

Вячеслав Симоненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

IT-дистрибьютор Merlion подал иск о взыскании 1,6 млрд руб. убытков со своего бывшего гендиректора Вячеслава Симоненко, который сейчас находится в колонии. Это следует из определения суда от 21 января.

Ущерб возник из-за того, что Симоненко, будучи гендиректором Merlion, разослал более 50 писем крупнейшим мировым IT-компаниям, включая Microsoft, Intel, Dell, Schneider Electric, HP, Lenovo, Acer, Asus, Samsung и др., в которых ложно обвинил совладельцев компании — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова — в преступлениях и требовал разорвать все деловые отношения с дистрибьютором. В результате Microsoft разорвала контракт с Merlion. По оценке последнего, упущенная прибыль от этого составила 1,1 млрд руб. Еще 462 млн руб. составили убытки от срыва других потенциальных сделок и недопуска к тендерам из-за испорченной репутации.

Суд признал требования Merlion законными и добавил 1,6 млрд руб. в реестр кредиторов Симоненко, который уже признан банкротом, сейчас идет процедура реализации его имущества.

В Merlion отказались от комментариев.

Как развивался конфликт экс-гендиректора с Merlion

Merlion занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники, софта, сетевого оборудования и др. Симоненко был гендиректором группы в 2007–2013 годах, после чего был назначен главой системного интегратора «Merlion Проекты», позже переименованного в Tegrus. До июля 2022 года всеми юрлицами Merlion владела кипрская Merlion Group Limited, затем по 33,33% в них получили Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов. С 2024 года основным юрлицом Merlion является АО «Мерлион», бенефициары которого скрыты. Выручка ООО «Мерлион» в 2024 году составила 102 млрд руб., что на 17% ниже, чем в 2023-м. Чистая прибыль выросла на 11%, до 26 млрд руб.

Конфликт между владельцами Merlion начался еще в 2015 году, но получил огласку в 2020-м, когда Карчев, Мангутов и Абрамов были задержаны по делу об организации убийства Симоненко. Также по делу был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин, который входил в совет директоров банка «Реалист» (через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву). Как заявил правоохранителям некий участник боевых действий в Донбассе, в 2015 году к нему обратился Левин с предложением за вознаграждение напасть на дом одного из бизнесменов, работающих в той же компании, в Красногорском районе. В итоге «нанятый» вместе с еще одним человеком забросали стены дома бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал, но по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам Симоненко утверждал, что конфликт с топ-менеджерами Merlion мог возникнуть после того, как те отказались возвращать накопленные за его карьеру на счетах компании $4,5 млн.

Обвиняемые свою вину не признавали. В 2021-м их освободили из-под стражи, а в 2022-м обвиняемым стал сам Симоненко. Ему вменяли заведомо ложные показания потерпевшего и фальсификацию доказательств. По словам адвоката Карчева, Мангутова и Абрамова, в ходе расследования было доказано, что Симоненко «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса». Симоненко, в свою очередь, называл эти обвинения «пустыми обзывательствами и фантазиями».

В апреле 2024 года суд приговорил Симоненко к 22 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,6 года. По данным «Федресурса», в апреле 2025-го в его отношении введена процедура реализации имущества. Среди кредиторов — ООО «Алагер» с суммой требований 117 млн руб. Среди других кредиторов Симоненко есть Абрамов, Карчев, Мангутов и Левин — они требуют по 2 млн руб. за моральный ущерб; индивидуальный предприниматель Андрей Кинякин (421 млн руб., кто такой Кинякин — не уточняется); «дочка» Merlion ООО «ЭнергоТех» (502 млн руб.); ООО «Мерлион» (462 млн руб.) и др. При этом в 2023 году сообщалось, что совладельцы Merlion подали гражданский иск на 2 млрд и 20 млн руб. к фигурантам дела о мошенничестве и незаконном привлечении их самих к уголовной ответственности. Кто и к кому конкретно подал иск — не уточнялось.

В деле также участвовали бывший руководитель Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустам Юсупов, бывшие сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области Александр Бибишев и Павел Крылов, экс-начальник Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский, следователь Андрей Жирютин и адвокат Вадим Лялин, который представлял интересы Абрамова, Мангутова и Карчева в суде. Как установило следствие, они сфальсифицировали доказательства, в результате чего в 2020 году в отношении акционеров Merlion возбудили уголовные дела. 26 января 2026-го все они были признаны виновными. Юсупова приговорили к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции, Ромодановского — к 19 годам строгого режима, Жирютина — к 17 годам лишения свободы. Кроме того, Ромодановский и Юсупов должны выплатить штраф в размере 109 млн руб. Бибишев и Крылов приговорены к 16 годам лишения свободы. Лялин получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.