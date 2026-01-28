 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Merlion потребовал более ₽1 млрд у осужденного экс-гендиректора

Merlion потребовал более 1 млрд руб. у осужденного экс-гендиректора Симоненко
Merlion пытается взыскать 1,6 млрд руб. с бывшего главы компании Вячеслава Симоненко. Топ-менеджер писал в Microsoft и другим партнерам о претензиях в адрес акционеров российского дистрибьютора, что привело к разрыву контрактов
Вячеслав Симоненко
Вячеслав Симоненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

IT-дистрибьютор Merlion подал иск о взыскании 1,6 млрд руб. убытков со своего бывшего гендиректора Вячеслава Симоненко, который сейчас находится в колонии. Это следует из определения суда от 21 января.

Ущерб возник из-за того, что Симоненко, будучи гендиректором Merlion, разослал более 50 писем крупнейшим мировым IT-компаниям, включая Microsoft, Intel, Dell, Schneider Electric, HP, Lenovo, Acer, Asus, Samsung и др., в которых ложно обвинил совладельцев компании — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова — в преступлениях и требовал разорвать все деловые отношения с дистрибьютором. В результате Microsoft разорвала контракт с Merlion. По оценке последнего, упущенная прибыль от этого составила 1,1 млрд руб. Еще 462 млн руб. составили убытки от срыва других потенциальных сделок и недопуска к тендерам из-за испорченной репутации.

Суд признал требования Merlion законными и добавил 1,6 млрд руб. в реестр кредиторов Симоненко, который уже признан банкротом, сейчас идет процедура реализации его имущества.

В Merlion отказались от комментариев.

Как развивался конфликт экс-гендиректора с Merlion

Merlion занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники, софта, сетевого оборудования и др. Симоненко был гендиректором группы в 2007–2013 годах, после чего был назначен главой системного интегратора «Merlion Проекты», позже переименованного в Tegrus. До июля 2022 года всеми юрлицами Merlion владела кипрская Merlion Group Limited, затем по 33,33% в них получили Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов. С 2024 года основным юрлицом Merlion является АО «Мерлион», бенефициары которого скрыты. Выручка ООО «Мерлион» в 2024 году составила 102 млрд руб., что на 17% ниже, чем в 2023-м. Чистая прибыль выросла на 11%, до 26 млрд руб.

Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии
Общество
Вячеслав Симоненко

Конфликт между владельцами Merlion начался еще в 2015 году, но получил огласку в 2020-м, когда Карчев, Мангутов и Абрамов были задержаны по делу об организации убийства Симоненко. Также по делу был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин, который входил в совет директоров банка «Реалист» (через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву). Как заявил правоохранителям некий участник боевых действий в Донбассе, в 2015 году к нему обратился Левин с предложением за вознаграждение напасть на дом одного из бизнесменов, работающих в той же компании, в Красногорском районе. В итоге «нанятый» вместе с еще одним человеком забросали стены дома бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал, но по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Сам Симоненко утверждал, что конфликт с топ-менеджерами Merlion мог возникнуть после того, как те отказались возвращать накопленные за его карьеру на счетах компании $4,5 млн.

Обвиняемые свою вину не признавали. В 2021-м их освободили из-под стражи, а в 2022-м обвиняемым стал сам Симоненко. Ему вменяли заведомо ложные показания потерпевшего и фальсификацию доказательств. По словам адвоката Карчева, Мангутова и Абрамова, в ходе расследования было доказано, что Симоненко «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса». Симоненко, в свою очередь, называл эти обвинения «пустыми обзывательствами и фантазиями».

Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.
Общество
Денис&nbsp;Николаев

В апреле 2024 года суд приговорил Симоненко к 22 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,6 года. По данным «Федресурса», в апреле 2025-го в его отношении введена процедура реализации имущества. Среди кредиторов — ООО «Алагер» с суммой требований 117 млн руб. Среди других кредиторов Симоненко есть Абрамов, Карчев, Мангутов и Левин — они требуют по 2 млн руб. за моральный ущерб; индивидуальный предприниматель Андрей Кинякин (421 млн руб., кто такой Кинякин — не уточняется); «дочка» Merlion ООО «ЭнергоТех» (502 млн руб.); ООО «Мерлион» (462 млн руб.) и др. При этом в 2023 году сообщалось, что совладельцы Merlion подали гражданский иск на 2 млрд и 20 млн руб. к фигурантам дела о мошенничестве и незаконном привлечении их самих к уголовной ответственности. Кто и к кому конкретно подал иск — не уточнялось.

В деле также участвовали бывший руководитель Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустам Юсупов, бывшие сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области Александр Бибишев и Павел Крылов, экс-начальник Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский, следователь Андрей Жирютин и адвокат Вадим Лялин, который представлял интересы Абрамова, Мангутова и Карчева в суде. Как установило следствие, они сфальсифицировали доказательства, в результате чего в 2020 году в отношении акционеров Merlion возбудили уголовные дела. 26 января 2026-го все они были признаны виновными. Юсупова приговорили к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции, Ромодановского — к 19 годам строгого режима, Жирютина — к 17 годам лишения свободы. Кроме того, Ромодановский и Юсупов должны выплатить штраф в размере 109 млн руб. Бибишев и Крылов приговорены к 16 годам лишения свободы. Лялин получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Merlion уголовное дело Банкротство
Материалы по теме
Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.
Общество
По делу Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ
Общество
Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 20 шайб Спорт, 09:28
СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии Общество, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Минобороны и Сбербанк подписали документы о центрах реабилитации военных Общество, 09:03
Когда бизнес топчется на месте: стратегии преодоления застояПодписка на РБК, 08:59
Politico рассказало о шоке Фицо из-за «психологического состояния» Трампа Политика, 08:55
На Байкале перевернулся внедорожник с туристами, заехав в расщелину Общество, 08:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий гарантий США Украине Политика, 08:33
Конец «Великой умеренности»: почему контроль над центробанками вреденПодписка на РБК, 08:32
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
СК завел дело против 18-летнего жителя Кузбасса за призывы к терроризму Политика, 08:25
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom Политика, 08:13
Губернатор Севастополя сообщил о двух уничтоженных целях над морем Политика, 08:04
Merlion потребовал более ₽1 млрд у осужденного экс-гендиректора Технологии и медиа, 08:01