Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество отца фигуранта уголовного дела Merlion Дениса Николаева на сумму 1,5 млрд руб. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Продлить срок ареста, наложенного на имущество близкого родственника обвиняемого Николаева на сумму в пределах 1 млрд 500 млн руб., принадлежащее отцу обвиняемого Николаева», — сказано в документе.

Срок ареста этого имущества неоднократно продлевался, отмечает агентство.

В апреле 2024 года Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора IT-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд тогда согласился с версией обвинения в том, что, сфабриковав с помощью сотрудников Следственного комитета России и ФСБ уголовное дело в отношении бывших работодателей, предприниматель вымогал у них 15 млрд руб. за прекращение преследования.

Николаеву по этому делу вменяли фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание или арест.