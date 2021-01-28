Конкурентам Wildberries предложили субсидии за экспорт российских товаров

На субсидии при экспорте товаров смогут рассчитывать не только российские маркетплейсы, но и с иностранным участием. Но сами компании пользы в льготах не видят и предлагают оказывать адресную поддержку через «Почту России»

Складской комплекс OZON.ru в Твери (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минпромторг готов субсидировать затраты при экспорте отечественной продукции за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, в которых не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, включенных в список Минфина (это Бермуды, Британские Виргинские острова и др., но в нем нет, например, Кипра). В случае получения субсидии меркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с ее продавца. Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом новом варианте проекта постановления правительства о предоставлении субсидий маркетплейсам (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника рынка, участвовавшие в его обсуждении). Ожидается, что Минпромторг будет распределять субсидии по заявкам раз в год.

О подготовке министерством такого проекта стало известно в ноябре прошлого года. Для поддержки экспорта чиновники предлагали выделять в 2021–2023 годах ежегодно по 500 млн руб. Но в первоначальной версии проекта предусматривалось, что на субсидии смогут претендовать только маркетплейсы без иностранного участия. Таким образом, он распространялся только на Wildberries, а на других крупных участников рынка, в том числе Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» — нет, указывали эксперты.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Кто выиграет от новых предложений Минпромторга и чего ждут сами участники рынка, разбирался РБК.

Нужно ли поддерживать экспорт

По данным совместного исследования Data Insight и eBay, объем рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2020 году мог составить $1,16 млрд, что на 42% больше, чем по итогам 2019-го. Количество отправлений увеличилось почти на 75%, до 27,4 млн штук. Основная часть экспорта — это одежда и обувь (40% в выручке). Заметными были доли также у коллекционных вещей (10%), товаров для дома и интерьера, а также электроники (по 9%), товаров для спорта и отдыха (7%). Самым популярным маркетплейсом для продаж за рубеж среди российских экспортеров в исследовании признан eBay.

По словам гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках Ильи Кретова, российский экспорт является довольно молодым, но активно развивающимся рынком, который четвертый год подряд растет двузначными темпами. «Мы видим большой потенциал развития экспорта из России, однако в сравнении с другими странами, где трансграничная торговля получает значительную господдержку, нам еще есть куда расти», — отметил он. Кретов привел в пример рынок розничного онлайн-экспорта в Китае, чей объем в 27 раз выше российского.

Кто попадет под новые условия проекта

Как и прежде, под формулировки проекта попадает Wildberries, поскольку управляющее этим маркетплейсом ООО «Вайлдберриз» принадлежит российским физлицам.

Илья Кретов констатировал, что eBay, как иностранная компания, точно не подпадет под действие проекта в его текущей редакции.

Представители Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не ответили на соответствующий вопрос РБК. По данным СПАРК, конечным владельцем российского юрлица Ozon — ООО «Интернет решения» — является кипрская Ozon Holdings PLC, «Яндекс.Маркет» принадлежит нидерландской Yandex.Market B.V., а AliExpress Russia PTE — это сингапурская компания, созданная при участии Российского фонда прямых инвестиций, «МегаФона», Mail.ru Group, а также китайской Alibaba. С учетом того, что Кипр, Нидерланды и Сингапур не включены в список оффшорных зон Минфина, проект должен распространяться на эти компании. Один из участников рынка подтверждает, что перечисленные компании попадут под проект, «но с рядом нюансов». В чем они заключаются, собеседник РБК не пояснил.

При этом несколько участников рынка рассказали, что крупные маркетплейсы выступают за выделение субсидий через «Почту России» и непосредственно продавцам товаров. В частности, вариант, при котором оператором субсидий станет «Почта России», поддерживает «AliExpress Россия», рассказал РБК директор по взаимодействию с государственными органами этой компании Сергей Лебедев. «Международные маркетплейсы уже заняли свое место на зарубежных рынках и не требуют дополнительного продвижения, они и так имеют большую и стабильную аудиторию. Основной канал доставки экспортной продукции для пользователей, доступный для малого и среднего бизнеса, — это «Почта России», — пояснил Лебедев. По его словам, именно малые и средние предприятия несут основные затраты на доставку товаров конечным потребителям при продвижении на зарубежные рынки, поэтому их поддержка — это первоочередная задача.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрия Русакова, они считают, что субсидии должны поступать напрямую производителю, который, в свою очередь, должен иметь свободу выбора канала экспорта своей продукции.

«Если мы говорим о реальных стимулах развития экспорта, в первую очередь должна быть поддержка производителей, но он ощутит ее, только если будет получать напрямую, без посредничества, не выпрашивая ее у маркетплейсов. При этом должна быть обеспечена прозрачность этой поддержки, которую может дать как администратор «Почта России», — согласен глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Он добавляет, что поскольку объем розничного посылочного экспорта небольшой, чтобы решить одну из основных проблем — стоимость доставки, — необходимо вкладывать средства.

По мнению Ильи Кретова, вместо маркетплейсов необходимо поддерживать ограниченный круг российских логистических компаний — «Почту России», курьерские службы и, возможно, службы собственной доставки маркетплейсов. «Согласно данным исследования eBay и Data Insight по рынку розничного онлайн-экспорта, проблемы с логистикой входят в топ основных барьеров для выхода малого и среднего бизнеса на международные продажи», — отметил он.

Представители «Почты России», «Яндекс.Маркет» и Wildberries отказались от комментариев.