Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ канала от трансляции Олимпиады

Телеканал «Матч ТВ» до последнего рассчитывал показывать Олимпийские игры в Париже, рассказал РБК его генпродюсер Александр Тащин. Но в итоге вещатель отказался из-за низкого потенциала просмотра и экономической нецелесообразности

Александр Тащин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ограничение участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, а также экономическая нецелесообразность были главными факторами, повлиявшими на отказ телеканала «Матч ТВ» от трансляции турнира. Об этом в интервью РБК рассказал генпродюсер вещателя (входит в холдинг «Газпром-Медиа» наряду с НТВ, ТНТ и Rutube) Александр Тащин.

Олимпийские игры 2024 года проходили с 26 июля по 11 августа. Из россиян в них участвовали 15 спортсменов в нейтральном статусе. Завоевать медаль удалось только Диане Шнайдер и Мирре Андреевой: они получили серебро в женском теннисном парном турнире. Победителем в медальном зачете стала сборная США, завоевавшая 40 золотых медалей, 44 серебряных и 42 бронзовых.

«Матч ТВ», по словам Тащина, до последнего рассчитывал на положительное решение по показу Олимпийских игр и даже оформлял для своих сотрудников визы во Францию. Но когда стало ясно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян «не просто в усеченном составе, а вычеркнув реальных претендентов на медали», руководство канала решило, что это не будет интересно широкой аудитории. Без соотечественников аудиторные показатели спортивных турниров обычно заметно ниже, поскольку «такие крупные соревнования, как Олимпийские игры, интересны массовому зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших», считает глава «Матч ТВ».

«Оглядываясь назад, мы убедились, что это было правильное решение, — отмечает Тащин. — Начиная от церемонии открытия и заканчивая скандальными победами в женском боксе, Игры в Париже точно нельзя назвать продолжением того Олимпийского движения, которое формировал Пьер де Кубертен».

Вторым фактором, повлиявшим на финальное решение, была экономическая целесообразность. У «Матч ТВ» была опция приобрести права на отдельные трансляции с российскими спортсменами. Но оператор «Телеспорт», владеющий правами на показ Игр в России, такой возможности, по словам генпродюсера вещателя, не дал. «У «Телеспорта» есть обязательства перед МОК по количеству эфирного времени на бесплатном федеральном канале — 100 часов, — объяснил Тащин. — Когда мы думали, что поедут и борцы, и дзюдоисты, мы ожидали, что сможем что-то приближенное к этому объему показать. Но по тем дисциплинам, в которых наши спортсмены в итоге были представлены, мы не смогли бы обеспечить необходимый объем часов. А церемонии открытия и закрытия без нашей сборной мы не планировали показывать с самого начала».

Окупить права и в прошлые годы было непросто, напоминает Тащин. В этот раз отбить расходы тоже было бы «проблематично», считает генпродюсер «Матч ТВ». Основной рекламодатель на рынке спортивных трансляций — букмекерские компании. Для них Олимпийские игры не так интересны, как, например, футбол или хоккей. А расходы вещателя, показывающего Олимпиаду, не заканчиваются только на приобретении прав, напоминает Тащин. На канал также легли бы затраты на доставку сигнала, освещение и командировку съемочных групп.