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Технологии и медиа ,  
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В Польше ликвидируют государственные СМИ

В Польше ликвидируют государственные СМИ из-за отсутствия финансирования
Ликвидация польских госСМИ обусловлена решением президента Дуды приостановить их финансирование, заявил глава Минкульта Сенкевич. Ранее он сменил руководство этих медиа, которые были под контролем бывшей правящей партии PiS
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Польские государственные СМИ — вещатель Telewizja Polska, Polskie Radio и Polish Press Agency (Польское агентство печати) — ликвидируются, это обусловлено решением президента Польши Анджея Дуды о приостановке финансирования медиа, заявил новый глава Министерства культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В нынешней ситуации такое действие позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний, провести в них необходимую реструктуризацию и не допустить увольнений занятых в указанных компаниях работников из-за отсутствия финансирования. Ликвидация может быть отозвана в любое время владельцем», — говорится в публикации.

Polskie Radio отмечает, что собственником компаний является Госказначейство.

«Общественное телевидение» Польши, «Польское радио» и «Польское агентство печати» (PAP) ранее находились под управлением сторонников прежней партии власти — «Право и Справедливость» (PiS).

По закону польские госСМИ финансируются за счет общественных взносов и должны придерживаться непредвзятой редакционной политики. Как отмечает Politico, эти издания оказались под жестким политическим контролем после прихода в 2015 году к власти партии PiS. Прежние власти сместили редакторов и репортеров, считавшихся неблагоприятными. PiS поясняло, что это вынужденная мера для баланса, поскольку частные издания в целом поддерживали оппозицию.

По мнению экспертов, освещение происходящего в стране не было объективным, издания отдавали предпочтение PiS и Дуде, что помогло им одержать победу на выборах в 2019 и 2020 годах. Эти же СМИ поддерживали прежние власти во время предвыборной кампании в этом году, во время которой победила объединенная оппозиция.

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19 декабря министр Сенкевич отправил в отставку руководство этих СМИ и назначил новые наблюдательные советы, которые выбрали новых глав компаний. За день до этого сейм принял резолюцию с призывом к Минкультуры о принятии решительных мер для восстановления «доступа граждан к достоверной информации, функционирования государственных СМИ, а также обеспечения [их] независимости, объективности и плюрализма».

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23 декабря президент Дуда решил наложить вето на законопроект о бюджете на 2024 год, который включал 3 млрд злотых (около 70 млрд руб.) для государственных СМИ. «Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Работа общественных изданий должна быть исправлена честно и законно», — пояснил Дуда и пообещал представить сейму собственный законопроект.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
СМИ Польша ликвидация отсутствие финансирования
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