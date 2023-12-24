Президент Польши наложил вето на закон за «грубое нарушение Конституции»
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, среди прочего, предусматривающий финансирование государственных изданий, которые пытается взять под контроль новое парламентское большинство. Об этом он сообщил в Facebook (владелец соцсети Meta признан в России экстремистской организацией и запрещен).
«Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Работа общественных изданий должна быть исправлена честно и законно», — написал Дуда и пообещал представить сейму собственный законопроект.
Он выразил уверенность, что попытка обеспечить финансирование общественных СМИ с помощью бюджетного закона «неприемлема в текущей ситуации».
Новый состав правительства Польши, состав которого снова возглавил Дональд Туск, попытался взять под контроль общественное телевидение (Telewizja Polska, TVP), «Польское радио» (Polskie Radio) и «Польское агентство печати» (PAP), которые находились под управлением сторонников прежней партии власти — Право и Справедливость (PiS).
По закону, польские госСМИ финансируются за счет общественных взносов и придерживаются непредвзятой редакционной политики. Как отмечает Politico, эти издания оказались под жестким политическим контролем после прихода в 2015 году к власти партии PiS. Прежние власти сместили редакторов и репортеров, считавшихся неблагоприятными. PiS поясняло, что это вынужденная мера для баланса — поскольку частные издания в целом поддерживали оппозицию.
Как отмечали эксперты, освещение происходящее в стране не было объективным, издания отдавали предпочтение PiS и Дуде, что помогло им одержать победу на выборах в 2019 и 2020 годах. Эти же СМИ поддерживали прежние власти во время предвыборной кампании в этом году, во время которой победила объединенная оппозиция.
Новый министр культуры Польши 20 декабря уволил глав TVP, PAP и Polskie Radio. Перед этим польский сейм призвал Минкультуры принять решительные меры для восстановления «доступа граждан к достоверной информации, функционирования государственных СМИ, а также обеспечения [их] независимости, объективности и плюрализма».
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится