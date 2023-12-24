Президент Польши наложил вето на закон за «грубое нарушение Конституции»

Президент Польши наложил вето на закон о СМИ за грубое нарушение Конституции

Новое правительство Польши уволило руководителей госСМИ, которых обвинили в симпатиях к прежним властям, так как по закону издания должны быть беспристрастны. Президент помешал правительству принять закон о финансировании медиа

Анджей Дуда (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, среди прочего, предусматривающий финансирование государственных изданий, которые пытается взять под контроль новое парламентское большинство. Об этом он сообщил в Facebook (владелец соцсети Meta признан в России экстремистской организацией и запрещен).

«Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Работа общественных изданий должна быть исправлена честно и законно», — написал Дуда и пообещал представить сейму собственный законопроект.

Он выразил уверенность, что попытка обеспечить финансирование общественных СМИ с помощью бюджетного закона «неприемлема в текущей ситуации».

Новый состав правительства Польши, состав которого снова возглавил Дональд Туск, попытался взять под контроль общественное телевидение (Telewizja Polska, TVP), «Польское радио» (Polskie Radio) и «Польское агентство печати» (PAP), которые находились под управлением сторонников прежней партии власти — Право и Справедливость (PiS). По закону, польские госСМИ финансируются за счет общественных взносов и придерживаются непредвзятой редакционной политики. Как отмечает Politico, эти издания оказались под жестким политическим контролем после прихода в 2015 году к власти партии PiS. Прежние власти сместили редакторов и репортеров, считавшихся неблагоприятными. PiS поясняло, что это вынужденная мера для баланса — поскольку частные издания в целом поддерживали оппозицию.

Как отмечали эксперты, освещение происходящее в стране не было объективным, издания отдавали предпочтение PiS и Дуде, что помогло им одержать победу на выборах в 2019 и 2020 годах. Эти же СМИ поддерживали прежние власти во время предвыборной кампании в этом году, во время которой победила объединенная оппозиция.

Новый министр культуры Польши 20 декабря уволил глав TVP, PAP и Polskie Radio. Перед этим польский сейм призвал Минкультуры принять решительные меры для восстановления «доступа граждан к достоверной информации, функционирования государственных СМИ, а также обеспечения [их] независимости, объективности и плюрализма».