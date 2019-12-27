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ФАС признала банк «Открытие» виновным в рассылке спама
ФАС признала банк «Открытие» виновным в спам-рассылке на корпоративную почту компании «СТИ Решение». В банке считают письмо «обычаем делового оборота», а получатель спама возмущен безнаказанностью крупных организаций
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление ФАС по Санкт-Петербургу признало банк «Открытие» виновным в нарушении закона «О рекламе». Его обвинили в спам-рассылке на корпоративную почту консалтинговой компании «СТИ Решение». Соответствующее решение УФАС вынесло 23 декабря (копия есть у РБК), материалы переданы для возбуждения административного дела и определения наказания. В документе также сообщается, что нарушение уже было добровольно устранено.

Представитель пресс-службы «Открытия» заявил РБК, что банк не согласен с решением и планирует его обжаловать в установленный процессуальным законодательством срок.

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Представитель компании «СТИ Решение» обратился в ФАС с жалобой на письмо, в котором банк «Открытие» предлагал компании сотрудничество и банковские услуги. Согласно позиции компании, там не давали финансовой организации согласие на получение рассылки.

Гендиректор компании «СТИ Решение» Вероника Шадуро заявила РБК, что обычно спам приходит от представителей мелкого бизнеса и в таких письмах почти невозможно определить лицо-отправителя. «Но когда письма приходят от крупных организаций, у которых целый штат юристов, ты понимаешь, что они согласовали рассылку рекламы, будучи уверенными в своей безнаказанности. В письме есть все данные, ссылка на лицензию», — объяснила она, отметив, что на примере таких дел «нужно показать спамерам, что наказание реально и даже штат юристов не поможет избежать ответственности».

Представитель банка в свою очередь подчеркнул, что рассылка носит разовый характер и письмо было «обычаем делового оборота». Адрес был размещен в свободном доступе на сайте, и любое лицо имело право направить письма с предложением, приводятся слова представителя банка в решении антимонопольной службы.

Вероника Шадуро сообщила, что полгода назад она обращалась с аналогичной жалобой на Росреестр. В электронном письме (копия письма и решения УФАС есть у РБК) организация направила предложение оформить квалифицированную электронную подпись в ее удостоверяющем центре. Жалоба на эту рассылку также была удовлетворена УФАС.

УФАС уже неоднократно признавало банк «Открытие» виновным в нарушении закона «О рекламе». В августе 2019 года его оштрафовали на 700 тыс. руб. за рассылку рекламных предложений физическим лицам без их согласия и без указания существенной информации, влияющей на сумму расходов по кредиту.

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Аналогичные дела возбуждают и против других банков. В ноябре 2019 года столичное УФАС возбудило уголовные дела против Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка, а также против банка «Хоум Кредит». По мнению антимонопольной службы, они навязывали москвичам банковские услуги (кредиты, ипотека, получение карт) без их согласия. По аналогичному обвинению в марте 2019 года ФАС оштрафовала Сбербанк за СМС-рассылку на 105 тыс. руб.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, практика привлечения к ответственности за рассылку спама распространена. «Чаще всего с жалобами обращаются физические лица. Рассылки с рекламой и скидками от магазинов по СМС — это как раз те случаи, когда есть риск привлечения отправителя к ответственности. Их алгоритм работы ФАС [в таких случаях], как правило, сводится к определению «крайнего» в цепочке отправителя — то есть находят того, от кого сообщение изначально ушло и кто не смог доказать, что отправлял СМС с согласия получателя — его и привлекают к ответственности», — указал Данилов. По его словам, компания, которая практикует рассылку, может обезопасить себя только письменным согласием адресата.

Авторы: Владислав Скобелев, Евгения Чернышова
Теги: банк Открытие, ФАС
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