ФАС признала банк «Открытие» виновным в рассылке спама

ФАС признала банк «Открытие» виновным в спам-рассылке на корпоративную почту компании «СТИ Решение». В банке считают письмо «обычаем делового оборота», а получатель спама возмущен безнаказанностью крупных организаций

Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление ФАС по Санкт-Петербургу признало банк «Открытие» виновным в нарушении закона «О рекламе». Его обвинили в спам-рассылке на корпоративную почту консалтинговой компании «СТИ Решение». Соответствующее решение УФАС вынесло 23 декабря (копия есть у РБК), материалы переданы для возбуждения административного дела и определения наказания. В документе также сообщается, что нарушение уже было добровольно устранено.

Представитель пресс-службы «Открытия» заявил РБК, что банк не согласен с решением и планирует его обжаловать в установленный процессуальным законодательством срок.

Представитель компании «СТИ Решение» обратился в ФАС с жалобой на письмо, в котором банк «Открытие» предлагал компании сотрудничество и банковские услуги. Согласно позиции компании, там не давали финансовой организации согласие на получение рассылки.

Гендиректор компании «СТИ Решение» Вероника Шадуро заявила РБК, что обычно спам приходит от представителей мелкого бизнеса и в таких письмах почти невозможно определить лицо-отправителя. «Но когда письма приходят от крупных организаций, у которых целый штат юристов, ты понимаешь, что они согласовали рассылку рекламы, будучи уверенными в своей безнаказанности. В письме есть все данные, ссылка на лицензию», — объяснила она, отметив, что на примере таких дел «нужно показать спамерам, что наказание реально и даже штат юристов не поможет избежать ответственности».