ФАС нашла у Utair различающиеся в 12 раз цены билетов на одинаковые места

ФАС нашла у Utair различающиеся в 12 раз цены билетов на одинаковые места

В управлении ФАС по Курганской области усмотрели нарушение закона о защите конкуренции в установке авиакомпанией различающихся в несколько раз цен на перелет в абсолютно одинаковых условиях

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Курганской области отреагировало на поступающие жалобы о завышении компанией Utair стоимости билетов на рейсы из Кургана в Москву и обратно. В ведомстве пояснили, что проведенный его экспертами анализ показал, что цены на самый дешевый и самый дорогой билеты экономического класса в категории «Минимум» на таких рейсах в 2019 году различались более чем в 12 раз — 1490 руб. против 19 тыс. руб.

При этом, считают в ФАС, фактически пассажиры получали по разной цене один и тот же комплекс услуг — одинаковые условия обслуживания, размещение в одном и том же салоне эконом-класса, полет одним рейсом и т.д. Стоимость билета зависела лишь от времени его покупки, говорится в сообщении.

«Экономического, технологического, иного обоснования установления значительного диапазона цен в пределах тарифов экономического класса обслуживания в зависимости от временного периода бронирования ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» не представлено, антимонопольным органом не установлено», — отмечается в сообщении управления ФАС. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Utair.

В ведомстве пояснили, что Utair — единственная авиакомпания, которая перевозит пассажиров между Москвой и Курганом, а потому пассажиры не имели возможности воспользоваться услугами другого перевозчика. Положение Utair на местном рынке авиаперевозок в ФАС считают доминирующим, а потому полагают необходимым для нее соблюдать ограничения, установленные законом для «доминантов».

«В действиях Общества усматриваются признаки нарушения Закона о защите конкуренции в части экономически, технологически и иным образом не обоснованного установления различных по стоимости тарифов экономического класса на одну и ту же услугу», — говорится в сообщении УФАС.